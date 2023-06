Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Đầu thú, nộp vũ khí sẽ được khoan hồng

Đồng thời, phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", vận động nhân dân toàn tỉnh tích cực phát hiện, tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả do việc sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra.

Rạng sáng 11/6, nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công 2 trụ sở xã Ea Ktur và Ea Tiêu (huyện Cư Kuin) khiến 9 người tử vong, 2 người bị thương.

Cơ quan công an đã tạm giữ 74 đối tượng, thu giữ 15 khẩu súng và gần 1.200 viên đạn các loại. Trong đó, có một số đối tượng được người dân vận động, đưa đến công an đầu thú do có liên quan tới vụ tấn công.