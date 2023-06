Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Vợ ôm mặt khóc, đưa chồng đi đầu thú

Y Pheo sợ liên lụy vợ, con nên chưa dám về nhà, chỉ khi công an tấn công, các đối tượng chạy tán loạn, Y Pheo mới dám trở về buôn làng.

Đến tối 12/6, Y Pheo trở về nhà. Người đàn ông hoang mang, lo sợ, ngồi một mình trong góc tối. Được sự động viên của mọi người, Y Pheo kể lại sự việc trước khi tự tay xếp quần áo và đến cơ quan công an đầu thú vào ngày 13/6.

Nhiều đối tượng tham gia vụ tấn công được người thân vận động ra đầu thú (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Tối hôm đó, tôi có nấu cơm cho anh ấy ăn. Cả đêm hai vợ chồng không ngủ được mà cứ ôm nhau khóc. Đến sáng, tôi liên hệ công an xã, đưa anh ấy ra đầu thú, chỉ mong nhận được sự khoan hồng của Nhà nước", chị H.N.A. nói rồi khóc nức.

Trưởng buôn đến từng nhà vận động đầu thú

Theo anh Y Nhấp Ayun - Trưởng buôn Ea Klock (xã Cư Pơng), khi nghe tin về vụ tấn công, anh Y Nhấp họp dân, thu thập thông tin những người vắng mặt ở địa phương. Qua đó, phát hiện có 8 người đàn ông không có mặt tại buôn.

Anh Y Nhấp Ayun - Trưởng buôn Ea Klock đến từng nhà vận động người thân các nghi phạm trình báo cơ quan công an để được hưởng khoan hồng của pháp luật (Ảnh: Đặng Dương).

Đến chiều cùng ngày, người dân nghi ngờ có một số người đàn ông trong buôn tham gia vào nhóm tấn công nên Y Nhấp đến từng hộ gia đình, vận động người nhà khuyên các đối tượng đi đầu thú.

Your browser does not support the video tag. Gia đình vận động các người thân liên quan vụ tấn công trụ sở xã ra đầu thú

"Nhà Y Pheo và Y Dhoan nằm gần nhà đối tượng Y Thô - được xác định là đối tượng cầm đầu. Có thể trong thời gian sinh sống với nhau, Y Thô đã tiếp cận, lôi kéo những người đàn ông trong buôn đi theo mình và thực hiện hành vi phạm tội. Chúng tôi rất buồn vì sự việc này, bà con trong buôn mong muốn những người ra đầu thú sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật".

Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn - Trưởng Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) xác nhận, kể từ khi công an huyện có thư kêu gọi đầu thú để hưởng khoan hồng, nhiều gia đình trực tiếp đưa người thân có liên quan vụ tấn công ở huyện Cư Kuin đến công an để trình báo, đầu thú.

Hiện trên địa bàn huyện có 8 đối tượng đến công an đầu thú.