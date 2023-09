Thời sự 24 giờ: Người dân tưởng nhớ các nạn nhân, chung tay giúp đỡ các gia đình trong vụ cháy chung cư mini; Tổng rà soát chung cư mini trên toàn quốc

Theo thống kê ban đầu của cơ quan chức năng, 1 giáo viên và 29 học sinh là nạn nhân của vụ cháy đêm 12/9 tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Trong đó, 10 học sinh không may thiệt mạng.

Sáng 14/9, trước khi bắt đầu Hội nghị của Thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp Nhà nước trên phạm vi toàn quốc, về các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã dành phút mặc niệm những nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại Hà Nội và 7 nạn nhân tử vong do lũ quét tại Lào Cai đêm 12/9, rạng sáng 13/9.

Chính quyền địa phương khuyến khích người dân ủng hộ từ hiện vật sang tiền mặt bởi việc bảo quản hiện vật có thể gặp khó khăn do quá nhiều

Bộ Công an chỉ đạo rà soát toàn bộ chung cư mini trên toàn quốc

Trong công điện gửi Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, công an các địa phương, Bộ Công an cũng yêu cầu các đơn vị kiểm tra, rà soát cơ sở dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Bộ Công an nhấn mạnh lưu ý về công tác xử lý các tình huống cháy, nổ, giảm thiểu thiệt hại người và tài sản, đặc biệt là đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao.

Một 'chung cư mini' bít bùng, không có lối thoát hiểm phía sau theo quy định.

Theo Bộ Công an, thời gian qua, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai quyết liệt công tác phòng cháy chữa cháy.

Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện, nhất là ở cấp cơ sở còn hạn chế, tình hình cháy, nổ vẫn diễn biến phức tạp, như vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người - điện của Bộ Công an nêu.

Do đó, Bộ Công an yêu cầu công an các địa phương tiếp tục phối hợp các cơ quan truyền thông, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho nhân dân vào các khung giờ vàng trên các kênh truyền hình địa phương, qua các phương tiện phát thanh tại các khu dân cư, trên Zalo, Facebook...

Trực tiếp tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn cho 100% hộ gia đình, người làm việc tại các loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao.

Công an các địa phương tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo các sở, ngành chức năng phối hợp tổ chức tổng kiểm tra, rà soát các yêu cầu về an toàn cháy đối với loại hình chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm.

Bộ Công an giao Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Xây dựng, công an các địa phương tham mưu sơ kết 8 tháng thực hiện chỉ thị số 01 của Thủ tướng về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới.

Đồng thời đề xuất, báo cáo Chính phủ các giải pháp cấp bách để tăng cường công tác phòng cháy đối với loại hình chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao.

