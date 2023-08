Việt Nam đang yêu cầu Mỹ hoàn trả cổ vật

Hiện nay, việc này được Cơ quan Điều tra an ninh nội địa Hoa Kỳ khẩn trương hoàn tất thủ tục và tiến hành các bước hoàn trả về cho Việt Nam.

Căn cứ hồ sơ Cơ quan Điều tra an ninh nội địa Hoa Kỳ cung cấp, Cục Di sản văn hóa đã làm việc với các chuyên gia cổ vật và xác định một số hiện vật này là cổ vật của Việt Nam được đưa ra khỏi Việt Nam bất hợp pháp.

Tháng 3/2023, Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhận được đề nghị của Cơ quan Điều tra an ninh nội địa Hoa Kỳ, Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ về việc xác định nguồn gốc của một số cổ vật có khả năng từ Việt Nam bị buôn bán trái phép vào Hoa Kỳ.

Lãnh đạo Cục Di sản văn hóa cho biết trước đó quá trình hợp tác về trao trả cổ vật được hai bên phối hợp chặt chẽ, một số hiện vật đã được trao trả cho Việt Nam. Từ tháng 8/2019, Cục Di sản văn hóa làm việc với Cục Thực thi Luật Nhập cư và Hải quan Hoa Kỳ (ICE), Cơ quan Điều tra an ninh nội địa (HIS) thuộc Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ (DHS) về việc phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến các cổ vật có nguồn gốc từ Việt Nam bị buôn bán trái phép vào Hoa Kỳ và thảo luận khả năng hoàn trả các cổ vật này về Việt Nam.

Cục Di sản văn hóa cũng phối hợp với các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ để xác nhận những cổ vật có nguồn gốc Việt Nam và cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc nghiêm cấm buôn bán và đưa cổ vật trái phép ra khỏi Việt Nam.

Tháng 2/2022, Cục Di sản văn hóa tiếp tục làm việc với Cục Thực thi Luật Nhập cư và Hải quan Hoa Kỳ (ICE), Cơ quan Điều tra an ninh nội địa (HIS), thuộc Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ (DHS) thảo luận về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như phối hợp trong công tác điều tra, hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến cổ vật, di sản văn hóa bị buôn bán trái phép ra khỏi Việt Nam và nhập khẩu trái phép vào Hoa Kỳ.