Thời sự 24 giờ: Năm qua hơn 9000 giáo viên nghỉ việc; Đập chứa nước hơn 1,2 triệu m3 ở Đắ k Nông có nguy cơ vỡ; Đình chỉ chức vụ Phó Chủ tịch HUBA của ông Nguyễn Cao Trí

Chủ tịch nước chia sẻ may mắn có quá trình công tác trải qua nhiều nhiệm vụ ở cơ sở, cấp độ, vùng miền. Ông cũng đã chung vai sát cánh, đồng hành với các vị tu sĩ, linh mục, các soeur đồng bào Công giáo trong nhiều hoạt động xã hội.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Thành tựu chung của cả nước từ đầu năm 2021, trong và sau thời kỳ đại dịch COVID-19 có sự đóng góp rất tích cực của đồng bào Công giáo. Báo cáo của Hội đồng Giám mục thể hiện điều đó, nhưng chúng tôi cảm nhận sâu sắc hơn rất nhiều so với những điều báo cáo đã nêu".

Xem thêm: Lương quá thấp, giáo viên bỏ nghề đi buôn, làm công nhân khu công nghiệp

Hầu hết lý do các giáo viên nghỉ việc để chuyển sang làm việc ở các trường tư thục hoặc chuyển sang làm việc ở các lĩnh vực khác có thu nhập cao hơn. Một số ít địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn như: Gia Lai, Sơn La… số giáo viên nghỉ việc do lương, trợ cấp còn thấp, trong khi khối lượng công việc nhiều do địa bàn dân cư thưa thớt, di chuyển đi dạy quá xa.

Xem thêm: Giáo viên nghỉ việc: Nếu kéo dài dẫn đến 'vỡ trận', Bộ nào chịu trách nhiệm?

Mặt khác, một số ít trường, cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập phải đóng cửa dân đến tỷ lệ giáo viên nghỉ việc tiếp tục gia tăng.

Xem thêm: 'Đau xót khi thấy nhiều giáo viên sáng lên lớp tối về bán hàng online kiếm sống'

Trong báo cáo mới đây, Bộ GD-ĐT thẳng thắn thừa nhận tình trạng thiếu giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông công lập trên cả nước tiếp tục gia tăng.

Nguy cơ vỡ đập chứa 1,2 triệu m3 nước ở Đăk Nông

Ngày 7/8, thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đã kiểm tra thực địa một số điểm sụt trượt tại các công trình thủy lợi, đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Gia Nghĩa.

Xem thêm: 'Quả bom nước' nguy cơ vỡ: Chỉ có 15 ngày để cứu

Liên quan tới sự cố sạt trượt tại hồ chứa nước Đắk N’ting, ông Hiệp đề nghị Đắk Nông cân nhắc, triển khai sớm các giải pháp để đảm bảo an toàn đập cũng như xây dựng kỹ các kịch bản ứng phó trong tình huống vỡ đập; đề nghị tỉnh triển khai sớm các nội dung này trong vòng 15 ngày vì đây là việc phải làm ngay.

Xem thêm: Lộ dòng chảy ngầm dưới vết nứt làm gãy đôi làn đường trên Quốc lộ 14

Hồ chứa nước Đăk N'Ting.

Theo chính quyền địa phương vết nứt, sụt lún xuất hiện ở đập và xung quanh hồ chứa nước Đăk N'Ting hôm 1/8. Đến nay, vết nứt khu vực đồi gần chân đập kéo dài khoảng 500 m, sâu khoảng 150 m và chưa có chiều hướng dừng lại.

Xem thêm: Bản làng ở Yên Bái tan hoang sau mưa lũ

Phần đồi bên phải đập đang bị sụt lún với diện tích khoảng 10 ha là đất hoa màu của người dân. Ước tính có gần một triệu m3 đất có nguy cơ bị sạt trượt. Thân đập cũng xuất hiện nhiều vết nứt lớn, 10-20 cm. Đường trên thân đập bị nứt gãy, phần bêtông trồi lên.

Dự án hồ thủy lợi Đăk N'Ting có tổng mức đầu tư gần 137 tỷ đồng, sức chứa hơn 1,2 triệu m3 nước, phục vụ tưới cho gần 700 ha cây trồng . Để đảm bảo an toàn, chính quyền xã đã chốt chặn các lối ra vào đập thủy lợi Đăk N'Ting và sơ tán 34 hộ trong khu vực có nguy cơ.