Những chiến sĩ kiệt sức sau đám cháy, đau đớn trước hy sinh của đồng đội

Khoảng 13h10 ngày 1/8, nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Trung tâm chỉ huy Công an Thành phố đã điều động Đội cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an quận Cầu Giấy, Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy. (Ảnh: Tuấn Huy).