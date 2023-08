Bản làng ở Yên Bái tan hoang sau mưa lũ

Ngày 7/8, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết, do chịu ảnh hưởng của rãnh thấp kết hợp vùng hội tụ gió, từ đêm 5/8 đến sáng 6/8, các khu vực tại huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông rải rác.

Lượng mưa từ 19h ngày 5/8 đến 7h ngày 6/8 ở huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu phổ biến từ 5 đến 30mm, có nơi mưa rất to như ở các xã tại huyện Mù Cang Chải, từ 70mm đến hơn 140mm. Trong ảnh, nhiều vị trí trên tuyến Quốc lộ 32 đoạn qua địa phận xã Khao Mang, Hồ Bốn của huyện Mù Cang Chải bị sạt lở nghiêm trọng.

Đất đá, thân cây lấp kín các con đường ở xã Hồ Bốn.