Ngoài đại gia Nguyễn Cao Trí, những ai vướng lao lý cùng bà Trương Mỹ Lan?

Vụ án xảy ra tại Tập đoàn VTP đang được Bộ Công an mở rộng điều tra. Nhiều cá nhân được xác định có liên quan tới vụ án của bà Trương Vỹ Lan.

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án tại Công ty CP Đầu tư An Đông (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), cơ quan CSĐT phát hiện bà Trương Mỹ Lan (66 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát - Tập đoàn VTP ) có quan hệ làm ăn, đầu tư với Nguyễn Cao Trí.

Chiều 5/8, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, ngày 15/1, ông Nguyễn Cao Trí (SN 1970, Thành viên hội đồng trường Đại học Văn Lang, Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn - Đại Ninh) đã bị bắt tạm giam về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo Khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Ngày 8/10/2022, bà Trương Mỹ Lan bị Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Trương Huệ Vân (34 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor); bà Nguyễn Phương Hồng (38 tuổi, Trợ lý tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát); ông Hồ Bửu Phương (50 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cũng bị khởi tố, tạm giam về tội danh trên.

Bị can Trương Mỹ Lan (Ảnh: Bộ Công an).

Nhà chức trách xác định, bà Lan cùng các đồng phạm đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân, giai đoạn năm 2018-2019.

Ngày 19/12/2022, Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) cho biết, tính đến thời điểm đó, Bộ Công an đã khởi tố 27 bị can để điều tra hai vụ án liên quan sai phạm tại Tập đoàn VTP, sau hai tháng khởi tố.

Song, tiến trình điều tra vẫn đang diễn ra, do đó Đại tá Hà thông tin chưa thể công bố danh tính và tội danh của các bị can bị khởi tố.

Vụ án xuất phát từ việc phát hành, mua bán trái phiếu xảy ra tại Công ty CP Đầu tư An Đông - một "tập đoàn con" trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Khi vào cuộc, Bộ Công an đã điều tra toàn diện số lượng công ty rất lớn trong hệ sinh thái này.

Từ đề nghị của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội đã ra thông báo về việc tạm dừng mọi hoạt động liên quan đến giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, tặng, cho, cầm cố, thế chấp đối với cổ phần, vốn góp của 762 công ty có đăng ký mã số thuế trên địa bàn và 14 cá nhân liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn VTP.