'Đau xót khi thấy nhiều giáo viên sáng lên lớp tối về bán hàng online kiếm sống'

Nhiều nguyên nhân khiến giáo viên bỏ việc, nhưng theo TS Hoàng Trung Học, lương bổng, thu nhập quá thấp so với công việc được xem là nguyên nhân chính.

“Một giáo viên trẻ mới ra trường, đặc biệt là giáo viên mầm non lương trên dưới 3 triệu đồng/tháng là quá thấp để họ có thể chi trả nhiều khoản sinh hoạt phí trong gia đình. Nếu nơi họ dạy học xa với chỗ làm thậm chí với mức lương như vậy không đủ tiền xăng xe, điện thoại”, ông Học băn khoăn.

Trước ý kiến cho rằng mức thu nhập của giáo viên so với mặt bằng chung của cán bộ công chức, viên chức là cao vì giáo viên có phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên hay phụ cấp thu hút,… Tuy nhiên, TS Hoàng Trung Học cho rằng so sánh như vậy là khập khiễng. Khi phân tích mức lương của giáo viên cao hay thấp phải căn cứ vào thực tế chi tiêu bảo đảm mức sống tối thiểu của giáo viên và gia đình họ. Đồng thời so sánh với mặt bằng thu nhập của các ngành nghề khác đều đã cao hơn so với ngành giáo dục.

“Chúng ta đau xót khi thấy nhiều thầy cô ngày lên lớp tối về bán hàng online, làm shipper và làm nhiều công việc khác để đảm bảo cuộc sống. Các thầy cô không thể tập trung chuyên môn được nếu thu nhập quá thấp”, TS Hoàng Trung Học chia sẻ.