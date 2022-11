Lương quá thấp, giáo viên bỏ nghề đi buôn, làm công nhân khu công nghiệp

Hơn 2 tháng sau khi xin nghỉ việc ở trường mầm non, chị Nguyễn Thị Vân (xã Nam Tiến, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) tất bật bên cửa hàng. Cô giáo mầm non ngày nào lên lớp với trẻ giờ là một tiểu thương chuyên cung cấp hàng nông sản trên địa bàn thành phố Phổ Yên.

Đơn xin nghỉ việc của cô giáo Nguyễn Thị Vân (xã Nam Tiến, Phổ Yên,Thái Nguyên).

Cả tháng không dám đi qua cổng trường vì nhớ học sinh

12 năm gắn bó với ngành giáo dục, chị Vân không nghĩ đến một ngày mình phải viết đơn xin nghỉ mà lý do không phải vì áp lực công việc, không phải do mâu thuẫn, thù hằn cá nhân mà bởi một lý do rất “đời”: Lương quá thấp.

“Thời điểm làm đơn xin nghỉ việc lương của tôi được 5,3 triệu đồng/tháng. Trừ các loại phí BHXH, BHYT, BHTN mỗi tháng cầm về chưa đầy 5 triệu. Trong khi đó, thu nhập của chồng cũng rất thấp, chỉ 2 triệu/tháng. Ngần ấy thu nhập không đủ trang trải sinh hoạt gia đình trong một tháng và nuôi 3 đứa con”, chị Vân chia sẻ.

Thời điểm khó khăn nhất của gia đình chị Vân là lúc đứa con út bị đau ốm triền miên. Mỗi lần bắt xe về Hà Nội thăm khám là mất nửa tháng lương. Để đủ tiền chữa bệnh cho con, sau mỗi giờ dạy, chị tranh thủ nhận đi giao hàng.