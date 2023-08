Thời sự 24 giờ: Cựu trợ lý Phó Thủ tướng trở thành "cánh tay phải" của Việt Á như thế nào? Xác minh vụ một thanh niên phải mổ mắt vì ‘va’ vào gậy của CSGT

Chiều 21/8, lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ đơn khiếu nại của anh Đ.N.N (22 tuổi, quê Tiền Giang) về việc bị gậy của tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc “va” vào mắt làm anh N bị thương.

Việt nhờ ông Trịnh theo sát việc Bộ Y tế thanh toán tiền cho Việt Á và hỗ trợ giúp Việt sớm lấy được tiền. Sau đó, ông Trịnh đã can thiệp, tác động ông Nguyễn Nam Liên (Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế) để Việt Á được thanh toán khoảng 49 tỷ đồng tiền mua kit xét nghiệm bằng nguồn tài trợ của các ngân hàng cho Bộ Y tế.

Tại nhà ông Trịnh, Việt nhờ trợ lý Phó Thủ tướng giúp để Bộ Y tế ban hành văn bản khác vì văn bản trên sẽ ảnh hưởng đến cơ hội bán kit test do Việt Á chuẩn bị sản xuất sau này.

Trước đó, ông Trịnh bị khởi tố về tội danh trên. Tuy nhiên, cuối tháng 6, cơ quan điều tra quyết định thay đổi tội danh khởi tố đối với bị can này sang tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Đến ngày 14/8, Bộ Công an lại thay đổi tội danh điều tra đối với ông Trịnh thành Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tại kết luận điều tra vụ sai phạm mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Trịnh (cựu trợ lý Phó Thủ tướng) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Gần đến ngã tư Bình Thái, một chiến sĩ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe. Anh N lách vào trong để chạy tiếp thì bị một chiến sĩ CSGT từ trong chốt đi ra, dùng gậy sọc đen, trắng “đánh thẳng vào mắt” trái.

“Chạy được khoảng 100 m, tôi gần như không còn nhìn thấy đường nên dừng lại. Nhìn vào gương thì thấy mắt mình đang bị chảy máu. Tôi đi lại chỗ lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ hỏi ai là người đánh tôi nhưng không có ai trả lời. Các anh ấy bảo tôi đậu xe sang một bên rồi gọi xe ôm chở vào bệnh viện” - anh N cho hay.

Sau đó, anh N được đưa vào BV Thủ Đức nhưng do bệnh viện này không có khoa mắt nên tài xế tiếp tục chở anh N đến Bệnh viện Nhân dân Gia định (Q.Bình Thạnh). Do là ngày chủ nhật, bệnh viện không có bác sĩ chuyên khoa nên anh N chủ động qua Bệnh viện Mắt TPHCM để cấp cứu trong tình trạng bị rách giác củng mạc do bị đánh.

“Chiều hôm đó, có chú tên Tuấn và mấy anh nói là bên CSGT xuống bệnh viện thăm hỏi, lấy thông tin nhưng do tôi mổ nên không gặp được. Hai ngày sau, chú Tuấn và 2 anh CSGT đã vẫy tôi vào có quay lại bệnh viện hỏi han tình hình” - anh N cho hay.

Theo anh N, ngày 18/8, anh được xuất viện và hiện tại mắt trái chỉ còn thị lực khoảng 30%. Anh N mong muốn các cơ quan chức năng chỉ rõ lỗi vi phạm luật giao thông của mình và làm rõ hành vi của chiến sĩ CSGT đã để gậy "va vào mắt" làm anh bị thương.

Liên quan vụ việc, Thượng tá Đoàn Văn Quới, Phó trưởng Phòng PC08 cho biết, đơn vị có tiếp nhận đơn khiếu nại của anh N về việc bị gậy của tổ công tác Đội CSGT Rạch Chiếc “va” vào mắt và đang trong quá trình xác minh, làm rõ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao ACV giải quyết khiếu nại của liên danh Hoa Lư

Liên quan đến gói thầu 35.000 tỷ tại sân công trình sân bay Long Thành, ngày 16/8, Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) đã chuyển đơn khiếu nại của đại diện liên danh Hoa Lư tới Thủ tướng Chính phủ về nội dung liên quan tới việc đấu thầu gói thầu 5.10 (trị giá 35 nghìn tỷ - PV) xây dựng nhà ga sân bay Long Thành.

Theo đó, liên danh Hoa Lư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét và chỉ đạo bên mời thầu dừng việc mở hồ sơ tài chính gói thầu 5.10 và đề nghị thẩm tra, xác minh lại năng lực của Liên danh nhà thầu Vietur thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1- Gói thầu 5.10.

Đồng thời liên danh Hoa Lư cũng kiến nghị mời đơn vị độc lập thứ 3 (tư vấn quốc tế) có đủ năng lực và chuyên môn để đánh giá lại hồ sơ kỹ thuật dự thầu của các bên nhà thầu; Kinh nghiệm xây dựng sân bay của nhà thầu và có dấu hiệu chậm trễ của các dự án; Việc lựa chọn duy nhất 1 liên danh Vietur vào vòng mở hồ sơ tài chính… để Chính phủ có thể lựa chọn được những liên danh nhà đầu tư có năng lực nhất để thực hiện dự án.

Đơn cũng đề nghị Bộ Công an vào cuộc kiểm tra kỹ nhân thân của Chủ tịch Công ty IC Holdings cũng như các cáo buộc tham nhũng trên báo chí phản ánh.