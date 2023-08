Tạm giam 4 tháng với cựu CSGT bắt cóc bé trai ở Hà Nội

Theo thông tin từ lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Nguyễn Đức Trung là nghi phạm gây ra vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi (ở phường Việt Hưng, quận Long Biên) gây rúng động dư luận những ngày qua. Thời điểm gây án, đối tượng Trung có cấp hàm thượng úy, công tác tại Đội Tham mưu Phòng CSGT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Chiều 17/8, trao đổi với PV VietNamNet, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với cựu CSGT Nguyễn Đức Trung (SN 1992, ở xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

"Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu Công an nhân dân theo quy định của ngành Công an đối với Nguyễn Đức Trung để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết.