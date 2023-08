Tước danh hiệu Công an nhân dân của đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên

Tối 16/8, trao đổi riêng với VietNamNet, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, sau khi xác định đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên là Nguyễn Đức Trung, có cấp hàm thượng úy, cán bộ đang công tác tại Đội Tham mưu phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) đã đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu Công an nhân dân theo quy định của ngành Công an đối với Nguyễn Đức Trung để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.