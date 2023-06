Thai phụ bị chồng bạo hành dã man được ly hôn không cần ra tòa

Trần Văn Luân đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Hành hạ vợ, anh này còn đang bị điều tra tội Cố ý gây thương tích (Ảnh: Công an Hải Dương).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Kim Thành đã vào cuộc xác minh vụ việc. Ngày 17, 18 và 21/5, Công an huyện Kim Thành đã mời Trần Văn Luân đến cơ quan công an để lấy lời khai.

Kết quả giám định thương tích trên cơ thể chị G. cho thấy nạn nhân có 62 vết bỏng da, 143 vết xước da, bầm tím trên khắp cơ thể (vết dài nhất lên tới 12cm). Tổng tỷ lệ tổn thương trên cơ thể chị G. là 29%.

Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành (Công an tỉnh Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Cố ý gây thương tích và tội Hành hạ vợ.

Đồng thời, Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Luân về tội Hành hạ vợ. Bị can còn đang bị điều tra về tội Cố ý gây thương tích.