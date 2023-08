Vụ Việt Á: Nhìn thấy 100.000 USD 'cảm ơn', cựu trợ lý Phó thủ tướng nói nhiều thế rồi nhận

Trong số các bị can, Phan Quốc Việt, cựu chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty Việt Á, bị đề nghị truy tố tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "đưa hối lộ". Bị can Nguyễn Văn Trịnh, cựu trợ lý Phó thủ tướng, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ, bị đề nghị truy tố tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị can Phan Quốc Việt khi bị bắt. Ảnh: Bộ Công an

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời đề nghị VKSND Tối cao truy tố 38 bị can liên quan đến vụ Việt Á .

Trong vụ án, C03 xác định từ sự đề nghị của Phan Quốc Việt, cựu trợ lý Phó thủ tướng đã can thiệp, giúp đỡ Việt Á trong quá trình nghiên cứu đề tài kit xét nghiệm và được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành, tiêu thụ. Theo đó, bị can Nguyễn Văn Trịnh đã can thiệp, chỉ đạo để Bộ Y tế ban hành văn bản, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Việt Á lập hồ sơ đăng ký.

Sau đó, bị can Trịnh chỉ đạo bị can Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, giới thiệu, giúp Việt Á được Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kiểm định chất lượng kit xét nghiệm, làm căn cứ lập hồ sơ đăng ký lưu hành gửi Bộ Y tế. Tiếp đến, bị can Nguyễn Văn Trịnh chỉ đạo bị can Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế (Bộ Y tế), hoàn thiện hồ sơ để Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm cho Việt Á.

C03 còn xác định bị can Trịnh đã can thiệp, tác động bị can Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Y tế), giúp Việt Á được Bộ Y tế sử dụng nguồn tiền tài trợ từ các ngân hàng để thanh toán tiền mua 200.000 kit xét nghiệm với giá 470.000 đồng/kit, trong khi giá trị thực của 1 kit xét nghiệm chỉ 143.000 đồng. Được sự hậu thuẫn từ bị can Trịnh, Phan Quốc Việt đã 2 lần chi tiền cảm ơn với tổng số tiền 200.000 USD (tương đương hơn 4,5 tỉ đồng).