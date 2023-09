Thời sự 24 giờ: Bà Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù; Công an nhiều tỉnh phối hợp truy bắt kẻ bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đại Nam) 3 năm tù, Đặng Anh Quân (45 tuổi, Giảng viên Đại học Luật TP.HCM) 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần Đại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng Phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam) 1 năm 6 tháng tù cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ngày 21/9 TAND đã xét xử bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công an nhiều tỉnh phối hợp truy bắt kẻ bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi

Chiều 21/9, Công an xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị của Công an TP Hà Nội cùng Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức truy bắt Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, quê xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Trang được xác định là nghi phạm bắt cóc, giết hại bé gái 2 tuổi ở Hà Nội.

Xem thêm: Bố mẹ bé gái bị bắt cóc ngỡ ngàng, không hiểu vì sao nữ giúp việc làm hại con

"Hiện chúng tôi với chính quyền xã đã mời gia đình Trang lên làm việc, đặc biệt trong chiều qua (20/9) và sáng nay, các lực lượng chức năng cũng đã về địa phương làm việc nhưng chưa có thông báo chính thức về sự việc", Công an xã Việt Ngọc cho biết thêm.

Xem thêm: Trinh sát hình sự: Nghi phạm nhẫn tâm sát hại cháu bé trước khi đòi tiền chuộc

Chân dung nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang.

Xem thêm: Quá trình điều tra vụ cháu bé 2 tuổi ở Hà Nội bị bắt cóc, sát hại

Tối 21/9, ông Nguyễn Đức Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, sáng nay ông và đại diện Công an huyện Gia Lâm về Hải Dương thăm và động viên gia đình cháu bé bị bắt cóc, sát hại.

Xem thêm: Nghi phạm bắt cóc bé gái 2 tuổi ở Hà Nội từng tốt nghiệp sư phạm, vướng nợ nần

Theo ông Hồng, gia đình cháu bé lo hậu sự cho cháu vào đêm 20/9. Bố mẹ của nạn nhân cho biết nghi can từng là người giúp việc của gia đình. Hằng ngày họ đối xử với nhau tốt, không xảy ra điều tiếng, mâu thuẫn.

Xem thêm: Nhân chứng kể phút "giáp mặt" nghi phạm bắt cóc bé gái 21 tháng tuổi

"Gia đình họ ngỡ ngàng, không hiểu vì sao lại xảy ra sự việc như vậy", ông Hồng nói và cho biết nữ giúp việc đã làm cho gia đình cháu bé một thời gian. Nạn nhân cũng là con đầu lòng của đôi vợ chồng này.

Xem thêm: Kẻ bắt cóc, sát hại bé gái 2 tuổi ở Hà Nội có thể đối mặt với nhiều tội danh

Nghi phạm Trang tốt nghiệp một trường sư phạm, sau đó đi dạy học. Tuy nhiên, được một thời gian vì thu nhập thấp nên Trang xin nghỉ việc để đi làm công nhân. Thời gian làm công nhân, Trang bị cho là dính vào nợ nần với số tiền lớn, có thể là do chơi cờ bạc trên mạng, đầu tư tiền ảo. Bố mẹ đã từng phải trả thay cho Trang hàng trăm triệu đồng.

Khởi tố cựu Phó Vụ trưởng của Bộ Công Thương tội nhận hối lộ