Quá trình điều tra vụ cháu bé 2 tuổi ở Hà Nội bị bắt cóc, sát hại

Video: Nghi phạm bắt cóc bé 2 tuổi ở Hà Nội.

Chiều 19 và đêm 20/9, vụ án cháu bé Nguyễn Hương Th (SN 2021), trú tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội, bị nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996), ở xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, sát hại dã man tại một ao nước ở thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội khiến dư luận vô cùng căm phẫn trước hành vi độc ác, mất nhân tính của đối tượng.

Gần 17h50 ngày 19/9, điện thoại của lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội đổ chuông. Ở đầu dây bên kia là lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm, thông tin báo cáo trên địa bàn xảy ra một vụ bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc.

Lực lượng Công an phát đi thông báo truy tìm nghi can Giáp Thị Huyền Trang.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, tất cả Đội Điều tra trọng án và nhiều đơn vị trong Phòng CSHS đã được huy động, nhanh chóng triển khai lực lượng hỗ trợ Công an huyện Gia Lâm điều tra, truy tìm đối tượng gây án. Công an các quận, huyện giáp ranh với Công an huyện Gia Lâm cũng được huy động phối hợp truy tìm đối tượng, giải cứu cháu bé.