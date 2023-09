Bố mẹ bé gái bị bắt cóc ngỡ ngàng, không hiểu vì sao nữ giúp việc làm hại con

Liên quan vụ việc, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đang phối hợp với Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên và các đơn vị nghiệp vụ truy bắt Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, trú tại thôn Chung Minh, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Trang là kẻ bắt cóc cháu bé Nguyễn H.T. (SN 2021, ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm) rồi ra tay sát hại nạn nhân tại tỉnh Hưng Yên.