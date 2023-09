Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng vội vã rời tòa, Thủy Tiên phản ứng gì khi vắng mặt?

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Trí, đúng 12h trưa 21/9, Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện ở cổng TAND TPHCM. Nam nghệ sĩ vội vã ra về, tiến về phía bên phải trước cổng tòa án và chờ xe đến đón. Đi cùng Đàm Vĩnh Hưng là một người quản lý.

Ít phút sau, Vy Oanh cũng xuất hiện tại cổng của TAND TPHCM để ra về. Nữ ca sĩ đeo khẩu trang, liên tục lau mồ hôi vì nắng nóng.

Your browser does not support the video tag.

Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh rời phiên tòa xét xử bà Phương Hằng.

Phóng viên Dân Trí đã liên hệ phía Đàm Vĩnh Hưng và Vy Oanh sau phiên xét xử buổi sáng.

Đại diện truyền thông của Mr. Đàm cho biết, ca sĩ chỉ trình bày chính thức quan điểm tại phiên tòa, không chia sẻ thêm. Sau giờ nghỉ trưa, giọng ca Vùng Trời Bình Yên tiếp tục dự phiên xét xử buổi chiều. Vào ngày mai (22/9), ca sĩ xin vắng mặt.

Trao đổi với phóng viên Dân Trí sau phiên tòa, ca sĩ Vy Oanh cho hay: "Việc xử lý hình sự bà Phương Hằng là đủ sức răn đe, giáo dục. Cuộc đời ai cũng có những lúc sai lầm. Giờ đây, tôi mong pháp luật khoan hồng giảm nhẹ hình phạt cho bà Hằng và đồng phạm. Cuối cùng, tôi xin xác nhận mình không yêu cầu bồi thường nhưng mong nhận được một lời xin lỗi từ bà Hằng".