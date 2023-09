Chồng cũ Lê Giang làm YouTuber ở phiên tòa xét xử Nguyễn Phương Hằng

Tương tự, trong 9 lần livestream từ tháng 5 đến tháng 8/2021, bà Nguyễn Phương Hằng đã phát ngôn xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân Vy Oanh, cũng như công khai những thông tin bí mật cá nhân, gia đình và đời sống riêng của nữ ca sĩ. Vy Oanh sau đó viết đơn gửi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tố cáo bà Phương Hằng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để vu khống và làm nhục người khác. Đến ngày 24/3/2022, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Quá trình điều tra, bà Phương Hằng khai lý do xúc phạm Vy Oanh vì nữ ca sĩ đã bình luận trên trang cá nhân xỉa xói việc bà ủng hộ đất để làm từ thiện chống dịch Covid-19.



Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đòi bồi thường về vật chất hơn 43 tỷ đồng. Ca sĩ Vy Oanh không đòi bồi thường, chỉ yêu cầu bà Phương Hằng cùng đồng phạm xin lỗi.



Theo ghi nhận của VietNamNet, từ hơn 6h sáng, hàng trăm người dân tập trung trước cổng TAND TP.HCM theo dõi phiên tòa xét xử, đa số dùng điện thoại chụp ảnh, quay phim đăng lên mạng xã hội. Để đảm bảo an ninh bên ngoài, hàng chục các cán bộ công an thuộc nhiều lực lượng đã được huy động, trang bị hàng rào sắt, thiết bị chuyên dụng.