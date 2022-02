Sợ lộ quan hệ 'ngoài luồng', ông chồng mang súng ra bắn dọa... bồ

Tiếp tục, Long lên xe chạy về nhà lấy khẩu súng ra trước nhà bắn chỉ thiên 5 phát rồi đưa khẩu súng và số đạn còn lại cho bạn tên Huy cất giấu.

Ngày 18/4, Long đến Công an xã Vĩnh Trung đầu thú, còn Huy giao nộp khẩu súng và số đạn Long đưa. Đến ngày 27/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, tạm giam Long để điều tra.

Theo Dân trí