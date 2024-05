Bắt giam kẻ đâm vào cổ chiến sĩ công an đang trực gác

Ngày 1/5, thông tin từ Công an TP.HCM, Công an Phường 10, Quận 8 đã bắt giam Phạm Thị Ngọc Bích (SN 1994, ngụ Quận 8) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Bích là người dùng dao đâm trúng cổ chiến sĩ công an đang trực gác.

Theo Công an TP.HCM, trước đó, Bích cầm dao, bất ngờ xông vào trụ sở Công an Phường 10, Quận 8 la hét, có biểu hiện bất thường.