Khởi tố chủ và nhân viên nhà hàng ở TP.HCM lột quần áo khách, ép thanh toán tiền

Anh D. đề nghị đến công an để giải quyết thì một phụ nữ trong quán lớn tiếng “lột đồ nó ra, quay phim lại đăng lên mạng cho nó biết”. Nghe thế, Luân cùng Lợi và Duy khống chế và cởi hết quần áo của anh D. để nhân viên nhà hàng quay video.

Sau đó, Lê Thị Phương Trâm - chủ nhà hàng đã giảm tiền còn 9,5 triệu đồng nhưng anh D. không đồng ý, yêu cầu báo công an và bỏ ra ngoài. Huệ liền kéo anh D. vào trong nhà hàng đánh đập, buộc phải thanh toán tiền.

Tiếp đó, Luân tự ý mở ví lấy thẻ tín dụng (visa) của anh D. rồi quẹt vào máy POS của nhà hàng thanh toán 9,5 triệu đồng. Sau khi quẹt thẻ thành công thì anh D. mới lấy lại được quần áo để mặc.

Lúc này, Phan Thị Kim Xuyến là quản lý nhà hàng yêu cầu phải ký tên vào hóa đơn vừa quẹt (thanh toán) nhưng anh không đồng ý thì bị nhóm Luân, Lợi, Duy, Trâm, Huệ, Xuyến tiếp tục gây sức ép, yêu cầu phải ký hóa đơn quẹt thẻ trong vòng 5 phút, nếu không thanh toán sẽ không cho ra khỏi nhà hàng.

Anh D. đề nghị phải ra ngoài ký tên thì Luân, Lợi, Xuyến, Duy đưa đến chốt bảo vệ dân phố tại đầu hẻm 15B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1. Tại đây, sau khi buộc anh D. ký vào các hóa đơn quẹt thẻ thì nhóm người trên mới cho anh đi về. Sau đó, anh D. đến Công an phường Bến Nghé trình báo sự việc.

Tại cơ quan điều tra, cả nhóm đã khai nhận hành vi, phù hợp với lời khai của bị hại và các tài liệu chứng cứ thu thập được.

Cơ quan CSĐT Công an quận 1 xác định có đủ căn cứ xác định Nguyễn Tiền Luân, Nguyễn Quang Lợi, Lê Duy, Lê Thị Phương Trâm và Phan Thị Kim Xuyến có hành vi cưỡng đoạt tài sản nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt các bị can trên để xử lý.

Hoàng Thọ