Cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng bị khởi tố

Người phát ngôn Bộ Công an chia sẻ thêm, khi lãnh đạo Ban chuyên án báo cáo về một số vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khen ngợi với lực lượng công an quyết tâm, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục quyết tâm, quyết liệt hơn nữa theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, và mọi người đều bình đẳng trước pháp luật", Trung tướng Tô Ân Xô cho biết.