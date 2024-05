Chủ và nhân viên nhà hàng ở TP.HCM dùng ‘chiêu bẩn’ cưỡng đoạt tiền của khách

Nhóm nhân viên Lê Quang Lợi, Lê Duy, Nguyễn Tiền Luân cùng Huệ gây sức ép cho ông D. Trong đó, Luân dùng tay chân đấm, đá; còn Huệ chửi bới, tát vào mặt ông D. Khi ông D. phản ứng, đề nghị gọi công an đến thì có giọng phụ nữ trong quán chỉ đạo “Lột đồ nó ra, quay phim lại đăng lên mạng cho nó biết”. Ngay sau đó, nhóm nhân viên Lợi, Duy, Luân xông đến khống chế ông D. để cởi bỏ quần áo và 1 nhân viên khác cầm điện thoại quay lại diễn biến.

Ông D. bỏ ra trước nhà hàng, yêu cầu gọi công an đến thì bị nữ nhân viên Lê Thị Huệ kéo vào trong, khoá cửa lại và kéo rèm phía trước. Huệ dùng vật dụng đánh vào đầu, dùng chân đá vào vùng kín ông D. và chửi bới, yêu cầu tính tiền mới cho về.

Nhóm nhân viên đã đẩy ông D. ra đường trong tình trạng khoả thân. Khi ông D. xin vào lại thì nhóm này mở cửa đưa người vào. Đối tượng Luân đoạt ví tiền, tự ý lấy thẻ tín dụng của ông D. để quẹt thẻ thanh toán số tiền 9,5 triệu đồng.

Khi quẹt thẻ thành công, nhóm nhân viên mới đồng ý cho ông D. mặc lại quần áo. Phan Thị Kim Xuyến (là quản lý nhà hàng Nari) tiếp tục yêu cầu ký tên vào hoá đơn vừa thanh toán, ông D. không đồng ý thì tiếp tục bị đe doạ, chửi bới...

Nhóm nhân viên nhà hàng tiếp tục đưa ông D. đến chốt bảo vệ dân phố đầu hẻm 15B đường Lê Thánh Tôn gây sức ép. Khi buộc ông D. ký vào hoá đơn thì nhóm nhân viên mới cho ông ra về.

Sau đó, ông D. đến Công an phường Bến Nghé trình báo. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, xảy ra ngay tại trung tâm, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của TP.HCM, nên Công an quận 1 nhanh chóng vào cuộc phối hợp cùng công an phường để điều tra.

Từ cơ sở điều tra ban đầu, Công an quận 1 đã khởi tố, bắt tạm giam chủ, quản lý cùng 3 nhân viên nhà hàng Nari. Cho rằng, các đối tượng ở nhà hàng này có thể đã cưỡng đoạt nhiều khách hàng khác nên Công an quận 1 tiếp tục mở rộng điều tra, đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên thì sớm liên hệ trình báo.