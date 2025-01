Dự đoán kết quả vòng 21 Ngoại hạng Anh

Vòng 21 Ngoại hạng Anh, dự đoán MU, Arsenal, Man City cùng thắng trong khi Liverpool và Chelsea mất điểm. Lịch thi đấu vòng 21 Ngoại hạng Anh Trận MU vs Southampton. Chủ nhà MU sẽ có hai trận liên tiếp trên sân nhà. Vòng này gặp Southampton là cơ hội không thể tốt hơn để giành 3 điểm. Tinh thần của thầy trò HLV Amorim tốt hơn rất nhiều sau chiến thắng Arsenal trên chấm luân lưu ở vòng 3 Cup FA mới đây. Màn trình diễn của MU trong trận đó là là rất thuyết phục dù chơi thiếu người do Dalot bị thẻ đỏ. Southampton đang đứng chót bảng và chẳng ai tin họ có thể kiếm được điểm trên sân khách. Dự đoán: MU thắng. Tâm điểm vòng đấu này là trận derby London Arsenal vs Tottenham. Đội chủ nhà vừa trải qua một tuần không vui vẻ. Ở vòng trước họ bị Brighton cầm hòa 1-1 và tiếp đó là trận thua MU ở vòng 3 Cúp FA. Không chỉ vậy, Pháo thủ còn để thua Newcastle 0-2 ở lượt đi bán kết Carabao Cup. Những cú vấp liên tiếp ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần của Arsenal. Arsenal đã vùng lên mạnh mẽ ở nửa sau tháng 12. Nhưng bước sang năm 2025, Pháo thủ lại gặp khó khăn về lực lượng khi mất nhiều cầu thủ quan trọng. Thiếu vắng ‘ngòi nổ’ Bukayo Saka đã khiến Arsenal trở nên ‘nhạt’ hơn rất nhiều trong việc triển khai tấn công lẫn dứt điểm. Tottenham hoàn toàn có thể tạo bất ngờ ngay tại Emirates, nhất là khi họ vừa giành 2 chiến thắng liên tiếp ở Carabao Cup và FA Cup. Mùa này dù thường xuyên thua hoặc mất điểm trước các đội trung bình yếu nhưng Tottenham lại luôn đá rất hay trước các ‘ông lớn’. Dù sao Arsenal cũng ở ‘cửa trên’ và cơ hội thắng của họ là cao hơn. Dự đoán: Arsenal thắng. Trận đấu được chú ý không kém là Nottingham Forest vs Liverpool. Đội khách đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm nhiều hơn Arsenal và chính Nottingham. Vì vậy nếu để thua, Liverpool sẽ bị chính đối thủ rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 3 điểm. Liverpool đang chững lại (thua Tottenham ở lượt đi bán kết Cup Liên đoàn, hòa MU ở vòng trước) và không thể hiện sự sắc bén như trước. Xét về mặt phong độ, Nottingham Forest đang gây ấn tượng mạnh với 5 chiến thắng liên tiếp trong các trận gần đây. Việc được thi đấu trên sân nhà cũng là một lợi thế để Nottingham Forest sẵn sàng tạo nên bất ngờ cho Liverpool. Điểm mạnh của Nottingham là hàng thủ vững vàng và Chris Wood đang thăng hoa ở hàng công. Tuy nhiên xét về kinh nghiệm và bản lĩnh, Liverpool vẫn được đánh giá rất cao. Dự đoán: hòa. Trận Chelsea vs Bournemouth. Chủ nhà rất cần ba điểm, sau chuỗi 4 trận không thắng. Có vẻ lịch thi đấu dầy đặc ảnh hưởng đến đội hình trẻ của họ. Từ chỗ cạnh tranh ngôi nhì bảng giờ thầy trò HLV Maresca rơi xuống thứ 4 và kém Liverpool đến 10 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó Bournemouth đang có phong độ tốt với chuỗi 8 trận gần nhất bất bại, từ nửa sau bảng xếp hạng vươn lên thứ 7. Xét về đẳng cấp lẫn lực lượng Chelsea được đánh giá cao hơn nhưng vào xét phong độ hiện tại, các chuyên gia lại nhận định họ khó giành trọn 3 điểm. Chuyên gia Chris Sutton của BBC nhận định Bournemouth sẽ có 1 điểm trận này. Dự đoán: hòa Trận Brentford - Man City. Với việc thắng Salford City 8-0 ở vòng 3 Cúp FA, Man City đã có 3 trận thắng liên tiếp tính ở các giải đấu. Có thể nói Man ‘xanh’ đang dần lấy lại phong độ. Một khi Man City ‘hồi sinh’, họ không ngán đối thủ nào. Sự hồi sinh đó gắn liền với phong độ ấn tượng của Erling Haaland. Brentford đang đứng thứ 11 ở giải Ngoại hạng, mới nhất vừa thua CLB hạng dưới Plymouth ở Cúp FA. Khách quan, họ không đủ đẳng cấp để so sánh với Man City một khi đội khách đá đúng sức. Dự đoán: Man City thắng. Trận Everton - Aston Villa. HLV David Moyes đã trở lại Everton thay thế HLV Sean Dyche vừa bị sa thải. Nhiệm vụ của ông là ‘trục vớt’ và đưa Everton trở lại phong độ cao như thời gian ông nắm quyền trước đây. Tuy nhiên đây sẽ là nhiệm vụ khó. Với Jordan Pickford, James Tarkowski và Jarrad Branthwaite, Everton có thể phòng ngự chắc chắn. Nhưng hàng lại kém thứ hai ở giải Ngoại hạng, mới có được 15 bàn, tức chỉ tốt hơn đội cuối bảng Southampton (12 bàn). Aston Villa đã tụt xuống thứ 8, không còn hình ảnh của một đội ‘thách thức’ như hồi đầu giải. Nhưng đặt lên bàn cân, họ vẫn đáng tin hơn đội chủ nhà. Dự đoán: Aston Villa từ hòa đến thắng. Trận West Ham – Fulham. Cũng như Everton, West Ham không còn kiên nhẫn với Lopetegui và HLV Graham Potter được mời về. Theo các trang bóng đá Anh dự đoán, Graham Potter sẽ khó có trận thắng đầu tiên với CLB mới vì Fulham lúc này tốt hơn hẳn về mọi mặt. Đội bóng London dù hai vòng qua đều hòa (trước Southampton và Ipswich) nhưng đang 8 trận liền bất bại, nằm trong nhóm cạnh tranh vé dự cúp châu Âu mùa tới. Dự đoán: Fulham thắng. Trận Newcastle – Wolves. Đây là trận đấu có thể dễ dàng dự đoán. Newcastle đang chơi rất hay với 8 trận liên tiếp không thua, gắn liền với phong độ ghi bàn ấn tượng của Alexander Isak. Hiện Newcastle chỉ kémTop 4 đúng 1 điểm và kém đội nhì bảng 5 điểm. Wolves khởi đầu tốt dưới thời tân HLV Vitor Pereira, nhưng vừa thảm bại trước Nottingham Forest ngay trên sân nhà. Wolves hiện đứng thứ 16, nhưng bằng điểm với Ipswich đứng thứ 18, tức là vẫn đang trong nhóm rớt hạng. Thật khó để Wolves chống đỡ hỏa lực của Newcastle. Dự đoán: Newacastle thắng. Ở các trận còn lại, Brighton được dự đoán sẽ vượt qua chủ nhà Ipswich Town và Crystal Palace sẽ có ít nhất 1 điểm khi làm khách của Leicester.