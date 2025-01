Tìm thấy bé gái nghi bị bắt cóc ở Hải Phòng

Công an đã tìm thấy bé gái 3 tuổi nghi bị bắt cóc tại Trường Mầm non Thiên Hương (TP Thủy Nguyên, Hải Phòng) trong tình trạng khỏe mạnh, không có thương tích. Chiều 14/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện UBND TP Thủy Nguyên thông tin, chiều cùng ngày, công an đã tìm thấy bé gái 3 tuổi bị mất tích tại Trường Mầm non Thiên Hương trong tình trạng khỏe mạnh, không có thương tích. Cũng theo vị đại diện UBND TP Thủy Nguyên, địa điểm tìm thấy bé gái ở khu vực Chợ Ga, thuộc phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Cháu bé sau khi tìm thấy đã được bàn giao cho người thân trong gia đình (Ảnh: Đ.X.). "Thông tin ban đầu chúng tôi nắm được, đây không phải là vụ bắt cóc trẻ em. Người phụ nữ có biểu hiện tâm thần nhưng yêu quý trẻ nhỏ nên dẫn bé gái đi. Còn cụ thể sự việc như nào công an đang điều tra", vị đại diện UBND TP Thủy Nguyên nói. Như đã đưa tin, theo lãnh đạo UBND phường Thiên Hương, chiều 13/1, tại Trường Mầm non Thiên Hương có một phụ nữ vào chơi đùa với các cháu trong sân trường, sau đó dắt một bé gái 3 tuổi ra khỏi trường. Đến chiều muộn cùng ngày, gia đình đến trường đón thì không thấy cháu bé đâu. Gia đình xác định không có người thân nào được ủy thác đến đón cháu, nên đã trình báo cơ quan công an. Nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc, trích xuất hệ thống camera và xác định, sau khi dắt bé gái ra khỏi sân trường, người phụ nữ trên đã bắt taxi sang khu vực đường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân, TP Hải Phòng), cách Trường Mầm non Thiên Hương khoảng 20km và mất dấu. Tiếp tục điều tra, cơ quan công an xác định người phụ nữ này quê xã Lâm Động (nay thuộc phường Hoàng Lâm, TP Thủy Nguyên), có tiền sử thần kinh không bình thường, chưa lập gia đình, thường vào các trường mầm non chơi với trẻ nhỏ.