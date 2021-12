Mỹ nữ Titanic diễn cảnh trần trụi, độ sốc 'đè bẹp' hàng loạt phim 18+

Sara và Brad trong "Little Children"

Chắc hẳn khán giả không còn xa lạ với nàng Kate Winslet từ Titanic và ở bộ phim Little Children, khán giả sẽ thấy một phiên bản thật khác lạ của nữ diễn viên, đặc biệt với những cảnh nóng cùng tài tử Patrick Wilson.

Với cách sống phóng khoáng của phương Tây, chuyện một nữ diễn viên khoả thân trên màn ảnh không có gì là lạ. Do đó, nếu muốn nổi tiếng bằng con đường đóng cảnh khoả thân thì chưa chắc kết quả mang lại đã tương xứng.



Cảnh nóng trong "Little Children" là một trong những cảnh "giường chiếu" đẹp nhất của Kate Winslet

Sarah và Brad lao vào một cuộc tình vụng trộm và những cảnh nóng giữa hai người diễn ra trong một chiều mưa. Cảnh đầu tiên diễn ra trong phòng giặt đồ, giữa tiếng rung của chiếc máy giặt, hai người ân ái không rời. Những lần sau đó diễn ra trong một căn gác nhỏ. Đó đều là những địa điểm “không bình thường”, hệt như mối quan hệ lén lút giữa họ.

Những cảnh nóng trong bộ phim Little Children được cho là những cảnh “giường chiếu” đẹp nhất màn ảnh của người đẹp Hollywood. Trong những cảnh này, cả hai diễn viên đều khỏa thân hoàn toàn. Đường cong nóng bỏng của Kate Winslet kết hợp với sự sắp đặt của góc quay và diễn xuất chân thật của nhân vật đã mang lại những hình ảnh gợi cảm.

Trong Little Children, Sarah và Brad là hai con người đã có gia đình riêng, nhưng đời sống vợ chồng của họ không như ý muốn, nên đã dần bị lôi kéo bởi đối phương. Cảnh nóng này không chỉ khiến khán giả sững sờ vì độ hở của hai diễn viên mà còn gây sốc bởi mức độ trần trụi và cảm xúc. Có lẽ đó cũng là lý do mà Little Children đoạt 3 đề cử Oscar, bao gồm 1 đề cử cho Kate Winslet.

Phoebe Dynevor và Regé-Jean Page trong "Bridgerton"