Thói quen tai hại khi dùng xe vào đông

Chăm sóc xe đúng cách và tránh xa những thói quen gây hại sẽ giúp ô tô hoạt động ổn định trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa đông. Nền nhiệt vào mùa đông ở miền Bắc thường giảm sâu, có lúc xuống dưới 10 độ C, gây ra hàng loạt sự cố bất ngờ cho ô tô. Đồng thời, nhiều người có thói quen sử dụng xe chưa hợp lý làm gia tăng tình trạng hỏng hóc. Dưới đây là những thói quen xấu gây hại cho xe ô tô vào mùa đông cần điều chỉnh: Khởi động nhiều lần để làm ấm máy Đây là một trong những thói quen không tốt của người dùng ô tô khi nhiệt độ bên ngoài xuống thấp vào mùa đông. Nhiều chủ xe cho rằng khởi động ô tô liên tục sẽ kích hoạt hệ thống vận hành, làm nóng máy. Nhưng thực tế, hành động này là tác nhân khiến bugi nhanh hỏng và làm giảm tuổi thọ của động cơ. Các dòng xe đời mới hiện nay đều được nhà sản xuất tính toán đến khả năng thích ứng với điều kiện thời tiết và trang bị nhiều tính năng cần thiết để vận hành tốt ngay cả dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Do đó, người dùng không nên khởi động liên tục để làm ấm máy. Nếu nhiệt độ quá thấp, có thể chuẩn bị thêm một ắc quy dự phòng để kích nổ cho động cơ. Khởi động liên tục để làm ấm máy là thói quen không tốt cho ô tô. (Ảnh: Cartimes) Phớt lờ việc chạy không tải Khi nhiệt độ xuống thấp, xe ngừng hoạt động qua một đêm làm dầu máy lắng xuống hoặc đông đặc hơn bình thường. Vì vậy, hãy khởi động và cho xe chạy không tải khoảng 1 phút để chất lỏng này quay trở lại trạng thái bình thường, bơm đều lên các bộ phận động cơ. Nhiều tài xế có thói quen cho xe chạy luôn ngay khi khởi động. Thói quen này gây hại cho động cơ vì một số bộ phận bên trong chưa kịp bôi trơn. Xe di chuyển sẽ làm tăng vòng tua máy, tăng độ ma sát và mài mòn chi tiết nhanh hơn. Hé cửa trong khi đi đường Nhiệt độ thấp khiến nhiều tài xế không dùng điều hòa, thay vào đó là hé cửa kính để lấy gió trời nhằm tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, mùa đông không khí hanh khô, có nhiều bụi mịn. Việc mở cửa kính làm bụi bẩn dễ xâm nhập vào bên trong, làm bẩn khoang nội thất. Hơn nữa, mở cửa sẽ làm tăng lực cản của xe, đặc biệt khi đi trên đường cao tốc. Điều này khiến xe tiêu tốn nhiên liệu hơn so với đóng kín cửa. Bơm lốp quá căng Nhiều tài xế cho rằng mùa hè nên bơm lốp hơi non và mùa đông để lốp căng cho đúng nguyên lý "nóng nở ra, lạnh co vào". Thế nhưng, lốp xe là bộ phận tiếp xúc với mặt đường nhiều nhất. Khi di chuyển với tốc độ cao, ma sát với mặt đường vẫn được sinh ra, có thể tạo nhiệt độ cao, ảnh hưởng tới chất lượng lốp xe không kém mùa hè. Ngoài ra, nhiệt xuống thấp kết hợp không khí khô làm cho lốp xe bị nứt gãy. Do vậy, bơm lốp xe quá căng vào mùa đông có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Người dùng nên duy trì áp suất lốp xe vừa đủ, đúng khuyến cáo của nhà sản xuất dù mùa đông hay mùa hè. Theo VTC News