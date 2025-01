Tỷ lệ hài lòng khi mua ô tô tại đại lý đạt mức cao kỷ lục nhờ các công cụ kỹ thuật số

Nghiên cứu của Cox Automotive cho thấy mức độ hài lòng của người mua xe ô tô tại Mỹ đã đạt kỷ lục với người mua xe điện (EV) hài lòng nhất nhờ sử dụng công cụ kỹ thuật số hiệu quả. Theo nghiên cứu Car Buyer Journey mới nhất từ Cox Automotive, sự hài lòng của người mua xe tại Hoa Kỳ đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Có 75% người mua xe mới cảm thấy hài lòng, nhờ các yếu tố như ưu đãi tốt hơn, nguồn cung xe phong phú hơn và các công cụ kỹ thuật số hỗ trợ mua sắm hiệu quả. Tuy nhiên, mức độ hài lòng khác nhau giữa các loại phương tiện. Cụ thể, 82% người mua xe điện (EV) rất hài lòng, cao hơn đáng kể so với xe hybrid (76%) và xe động cơ đốt trong (ICE) (75%). Lý do chủ yếu là người mua EV sử dụng công cụ kỹ thuật số nhiều hơn trong quá trình mua (76%), trong khi tỷ lệ này ở người mua xe ICE chỉ là 42%. Ngoài ra, khách hàng EV thường đọc đánh giá và xem video nhiều hơn, ưu tiên công nghệ và an toàn khi lựa chọn xe. Bên cạnh EV, mức độ hài lòng tại các đại lý bán xe cũng đạt kỷ lục 81%. Có 42% người mua xe mới cho biết lần mua gần nhất tốt hơn lần trước. Tuy nhiên, sự hài lòng tổng thể giảm nhẹ 2% do người mua xe cũ không hài lòng bởi nguồn cung hạn chế, giá cao và lãi suất lớn. Dù vậy, mức độ hài lòng 64% của người mua xe cũ vẫn cao hơn bất kỳ thời điểm nào trước đại dịch COVID-19. Công cụ kỹ thuật số đang giúp tiết kiệm thời gian đáng kể. Người mua xe mới tiết kiệm 49 phút tại đại lý, còn xe cũ tiết kiệm 40 phút. Dù vậy, nghiên cứu cho thấy người mua vẫn coi trọng trải nghiệm tại đại lý như lái thử, nhận xe và tương tác với đội ngũ bán hàng. Isabelle Helms, Phó Chủ tịch Nghiên cứu và Thông tin Thị trường của Cox, khẳng định “Sự hài lòng của người mua không chỉ phụ thuộc vào thời gian mà còn vào hiệu quả của các khía cạnh giao dịch trong hành trình mua sắm".