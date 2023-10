Màn trở lại hoành tráng của Jennie (BlackPink) trong ca khúc solo mới nhất

Ca khúc solo từng được hé lộ trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "Born Pink" của nhóm, trước khi chính thức trình làng công chúng.

Đặc biệt, trang phục mà thành viên nhóm nhạc nữ BlackPink diện trong MV "You & Me" đến từ FANCÌ CLUB - thương hiệu thời trang Việt Nam. Với những thiết kế độc lạ, bắt mắt, FANCÌ CLUB rất được ưa chuộng bởi stylist nhà BlackPink. Trước đó, nhãn hàng Việt cũng được rất nhiều ngôi sao quốc tế tin tưởng và lựa chọn như Nayeon (TWICE), Doja Cat, Olivia Rodrigo hay Rose và Jisoo (BlackPink).