Tai nạn kinh hoàng khiến nữ diễn viên xiếc 10 tuổi Tâm Ngữ tử vong

Ngày 4/5, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về một vụ tai nạn biểu diễn khiến 3 người thương vong tại Thành phố xiếc quốc tế Linh Linh ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một diễn viên xiếc tử vong.

Theo China Press, vụ việc xảy ra vào ngày 26/4. Video ghi lại hiện trường cho thấy vào thời điểm đó, một nhóm diễn viên xiếc đang biểu diễn ballet trên sân khấu. Trong đó, 5 người bị treo ngược trên một thiết bị lớn. Họ bị xoay và kéo lên không trung theo hình tam giác ngược. Không may, kết nối của một diễn viên với thiết bị bị đứt khiến người này rơi từ trên cao xuống sân khấu. Hai diễn viên khác cũng bị ngã nhưng từ độ cao thấp hơn.