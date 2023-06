Không chỉ Chủ tịch ACB, giới kinh doanh còn có nhiều CEO hát hay, nhảy đẹp

1. Chủ tịch FPT Trương Gia Bình

Mới đây, trong liveshow 20 năm ca hát của ca sĩ Tùng Dương, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình không ngần ngại thể hiện một đoạn ngắn trong ca khúc Ai chung tình được mãi khiến khách mời tại trường quay vô cùng bất ngờ, thích thú.

Giọng hát da diết và giàu cảm xúc của ông Trương Gia Bình lập tức gây ấn tượng với cư dân mạng và đoạn video nhanh chóng được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình gây ấn tượng với màn song ca ngẫu hứng cùng ca sĩ Tùng Dương.

Đây không phải lần đầu tiên Chủ tịch FPT Trương Gia Bình khoe giọng hát của mình với mọi người. Trước đó, không ít lần ông Trương Gia Bình thể hiện các ca khúc như Diễm xưa, Đôi bờ (bằng tiếng Nga và tiếng Việt)...

Hồi tháng 11/2017, trong một buổi tiệc giao lưu, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình thể hiện ca khúc Anh còn nợ em khiến khách mời có mặt vô cùng thích thú. Khi được chia sẻ trên mạng xã hội, ca khúc nhanh chóng gây "sốt".

2. "Ông chú Viettel" Lê Đăng Dũng