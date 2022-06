Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An Nguyễn Văn Lanh chia sẻ: Lễ khai mạc Festival biển "Hội An - Cảm xúc mùa hè" với chương trình nghệ thuật sôi nổi, trẻ trung, mang âm hưởng biển của Hội An dành tặng du khách.



Khởi động cho mùa du lịch biển năm nay là Lễ hội Âm nhạc và Ẩm thực tại biển An Bàng. Chương trình này có 25 gian hàng ẩm thực Á-Âu cùng với các hoạt động như: Ngày hội thả diều; Carnival "Vũ điệu cảm xúc"; Liên hoan hát hò khoan, diễn xướng dân gian Bả trạo; các hoạt động chủ đề "Cù lao Chàm - Đảo xanh huyền thoại"; triển lãm ảnh "Người Hội An với biển đảo quê hương", ngày hội vẽ tranh "Sắc màu biển đảo"; chợ phiên Tân Thành, trải nghiệm Yoga, các hoạt động thể thao biển.



Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An Nguyễn Văn Lanh kỳ vọng, sau lễ khai mạc này, nhiều hoạt động thể thao và trò chơi dân gian trên biển cũng được địa phương tổ chức thường xuyên vào các ngày cuối tuần tại các bãi biển sẽ mang đến cho người dân và du khách sự giao lưu, gắn kết lẫn nhau với sắc thái mới mẻ, trẻ trung và tưng bừng của một mùa du lịch biển tràn đầy năng lượng, góp phần làm phong phú sản phẩm Năm Du lịch quốc gia: "Quảng Nam- Điểm đến du lịch xanh".



Tại lễ khai mạc, thành phố Hội An đã phát động nhân dân và du khách cùng hưởng ứng thông điệp du lịch xanh trên toàn địa bàn đúng với chủ đề của Năm du lịch quốc gia "Quảng Nam- Điểm đến du lịch xanh" để cùng nhau hướng tới các hoạt động thân thiện với thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững.