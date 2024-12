Đến Đà Nẵng, check-in cây thông ánh sáng khổng lồ bên sông Hàn

Cây thông ánh sáng khổng lồ cao 20m được thắp sáng bên bờ sông Hàn là lời chào nồng nhiệt của thành phố Đà Nẵng đến người dân, du khách dịp Giáng sinh và năm mới. Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình Thắp sáng cây thông ánh sáng - hoạt động mở màn cho chuỗi các hoạt động tại Lễ hội Đón Giáng sinh – Chào năm mới Đà Nẵng 2025 (Danang X’mas – New Year Festival 2025). Theo bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, chương trình Thắp sáng cây thông ánh sáng như lời chào đón nồng nhiệt của Đà Nẵng không chỉ dành cho du khách gần xa, mà còn gửi đến người dân địa phương - những người đã luôn đồng hành và góp phần làm nên sức sống, sự sôi động của thành phố. “Thành phố Đà Nẵng hy vọng rằng những giây phút ý nghĩa tại chương trình sẽ trở thành kỷ niệm đẹp, đáng nhớ trong lòng mỗi người, từ những người dân thân thiện của Đà Nẵng đến những vị khách quý đang khám phá và yêu mến thành phố này”, bà An nhấn mạnh. Cây thông ánh sáng cao 20m, được đặt trên vỉa hè đường Bạch Đằng, thuộc khu vực sàn cảnh quan phía Bắc, bờ Tây cầu Rồng (đối diện VTV8). Đây là một trong ba mô hình check-in ấn tượng tại Lễ hội Đón Giáng sinh - Chào năm mới Đà Nẵng 2025, bên cạnh hộp quà khổng lồ độc đáo và bộ chữ Đà Nẵng chào năm mới 2025 rực rỡ. Với thiết kế tinh xảo cùng hệ thống ánh sáng rực rỡ, các không gian check-in tại Lễ hội năm nay không chỉ là điểm dừng chân lý tưởng để người dân và du khách lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ, mà còn trở thành biểu tượng đầy sức hút, góp phần làm nổi bật không khí lễ hội sôi động và ấm áp của thành phố. Tham gia chương trình Thắp sáng cây thông ánh sáng, người dân và du khách được hòa mình vào những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, sôi động do các bé thiếu nhi, ca sĩ, nghệ sĩ và vũ công biểu diễn. Đặc biệt, khoảnh khắc cây thông bừng sáng sẽ là điểm nhấn, đánh dấu sự khởi đầu của một mùa lễ hội đáng nhớ, tràn đầy cảm xúc. Khép lại chương trình là hoạt động ý nghĩa viết điều ước Giáng sinh và chào đón năm mới, tạo nên không gian gắn kết, sẻ chia niềm vui và gửi gắm những hy vọng cho một năm mới an lành, hạnh phúc và tràn đầy may mắn. Lễ hội Đón Giáng sinh - Chào năm mới Đà Nẵng 2025 lần đầu tiên diễn ra trong 20 ngày (14/12/2024 đến 2/11/2025) tại 3 địa điểm chính, gồm: (1) Sàn cảnh quan phía Bắc, bờ Đông cầu Rồng và Công viên bờ Đông cầu Rồng (Khu đất đường Trần Hưng Đạo – Lý Nam Đế); (2) Sàn cảnh quan phía Bắc, bờ Tây cầu Rồng (Đối diện VTV8); (3) Sàn cảnh quan phía Nam, bờ Tây cầu Rồng (Đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm) với chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch, vui chơi, giải trí độc đáo, mới lạ, nhằm gia tăng trải nghiệm và tạo dấu ấn đặc biệt đối với người dân, du khách trong khoảnh khắc đón năm mới 2025. Trong khuôn khổ Lễ hội, nhiều chương trình, hoạt động đặc sắc, hấp dẫn như: chương trình Khai mạc Lễ hội Đón Giáng sinh - Chào năm mới Đà Nẵng 2025 (18h00 ngày 20/12/2024) tại sàn cảnh quan phía Bắc, bờ Đông cầu Rồng và Công viên bờ Đông cầu Rồng (khu đất đường Trần Hưng Đạo – Lý Nam Đế); Diễu hành và hoạt náo “Vui cùng ông già Noel” với có sự tham gia của Hoa hậu Quốc tế Huỳnh Thị Thanh Thuỷ (20h00 ngày 20/12/2024) từ Phố đi bộ Bạch Đằng (giao lộ Bạch Đằng – Bình Minh 6) đến Cây thông ánh sáng (sàn cảnh quan phía Bắc, bờ Tây cầu Rồng, đối diện VTV8); Chương trình Vui cùng ông già Noel (20h00 ngày 24/12/2024) tại sàn cảnh quan phía Bắc, bờ Đông cầu Rồng; Phiên chợ Giáng sinh – Chào năm mới 2025 (17h00 – 22h30 từ ngày 20/12/2024 – 2/1/2025) tại Công viên bờ Đông cầu Rồng (Khu đất đường Trần Hưng Đạo – Lý Nam Đế)…