"Gói" quê hương trong những chiếc bánh chưng xanh ở thành phố Sydney

Với ý nghĩa đó, ông Phạm Vỹ Tửu - một Việt kiều tại Australia đã cùng các con cháu của mình đến với ngày hội do tổ chức từ thiện tại Australia “Tia nắng mới cho trẻ em” (New Sunlight for Chilren) phát động, cùng nhau gói những chiếc bánh chưng xanh, nghe những câu chuyện ý nghĩa về nét văn hóa ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Theo ông Phạm Vỹ Tửu, việc tổ chức gói bánh chưng vừa mang ý nghĩa truyền thống để nhắc nhở con cháu các gia đình dù xa quê hương, xa Tổ quốc nhưng vẫn phải giữ truyền thống linh hồn tết của Việt Nam, “có bánh chưng thì mới có Tết, không có bánh chưng thì thiếu Tết.”

Chính vì thế, năm nào cũng vậy, cứ sát dịp Tết Nguyên Đán, ông lại hướng dẫn các cháu của mình gói bánh chưng với mong muốn giữ gìn truyền thống này được lâu dài.

Còn đối với các em nhỏ gốc Việt, đây chính là cơ hội để trải nghiệm nét đẹp văn hóa cội nguồn, từ đó hiểu và thêm yêu hơn dải đất hình chữ S. Dù sinh ra và lớn lên ở Australia, song mỗi khi được ông bà, bố mẹ hướng dẫn gói bánh chưng, em Minh Hạnh Nguyễn vô cùng hào hứng, say sưa.

Em chia sẻ: “Bánh chưng đặc trưng cho ngày lễ ở Việt Nam, vì vậy, mỗi lần gói bánh, nghe ông bà, bố mẹ giải thích cho phong tục tập quán, em lại cảm thấy gần gũi với đất nước Việt Nam hơn.”