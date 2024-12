Trần Ngọc Lâm - người Việt được vinh danh "Công dân danh dự Seoul"

Ngày 20/12, tại Hàn Quốc, anh Trần Ngọc Lâm (sinh năm 1990) đã trở thành người Việt Nam được vinh danh "Công dân danh dự Seoul". Buổi lễ được thị trưởng Seoul tổ chức nhằm vinh danh các cá nhân tiêu biểu nước ngoài tiêu biểu có ba năm liên tục sinh sống ở Seoul (hoặc 5 năm tích lũy), có nhiều đóng góp tích cực đối với thành phố. Anh Trần Ngọc Lâm quê ở Hà Nam, tốt nghiệp Thạc sỹ kinh tế, Trường đại học Chosun. Hiện tại anh đang làm Uỷ viên ban chấp hành khoá VI, Tổng Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ 2023-2025; Thành viên của mạng lưới nhập cư của văn phòng xuất nhập cảnh Seoul. Trần Ngọc Lâm được vinh danh là "Công dân danh dự Seoul". Trong thời gian từ năm 2019 đến nay, Trần Ngọc Lâm đã hoạt động trong mạng lưới nhập cư di dân của văn phòng cục quản lý xuất nhập cảnh Seoul, với các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hướng dẫn về giấy tờ, thủ tục liên quan đến visa và thông dịch ngay tại cục quản lý xuất nhập cảnh cho người nước ngoài. Ngoài ra, với tư cách là đại diện tiêu biểu của Việt Nam, Ngọc Lâm đã đóng góp ý kiến và đưa ra các giải pháp nhằm hỗ trợ người nước ngoài đang sinh sống tại Hàn. Trong các chính sách về người nhập cư, vấn đề xã hội liên quan đến người nước ngoài do bộ tư pháp Hàn Quốc đề xuất thì Trần Ngọc Lâm đều tham gia và đóng góp ý kiến nhằm hỗ trợ cho cộng đồng người nước ngoài nói chung và cộng đồng người Việt Nam nói riêng. Trần Ngọc Lâm và những người nước ngoài được tôn vinh. Từ năm 2023 là Ủy viên ban chấp hành Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, Trần Ngọc Lâm đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ thiết thực tổng hội trong việc xây dựng các chương trình, các hoạt động, các lễ hội Việt Nam do Tổng hội thực hiện. Bên cạnh đó, các chương trình do Đại sứ quán triển khai anh đều tích cực tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh Trần Ngọc Lâm bên gia đình, người thân của mình. Trao đổi với phóng viên tạp chí Thời Đại, anh Trần Ngọc Lâm nói: "Thật vinh dự là người Việt Nam thứ 2 trở thành công dân danh dự của Seoul. Tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thành phố Seoul và tất cả những người đã trao cho tôi danh hiệu cao quý này. Được trở thành một phần của cộng đồng này, dù dưới bất kỳ hình thức nào, là một vinh dự lớn lao đối với tôi. Danh hiệu Công dân danh dự không chỉ là sự công nhận, mà còn là trách nhiệm lớn. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đóng góp, kết nối và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn nữa giữa thành phố Seoul và cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam. Với hy vọng rằng qua những hoạt động của mình, tôi có thể góp phần nhỏ bé để tôn vinh những giá trị mà Seoul đã mang lại cho thế giới. Tôi sẽ luôn tự hào là người Việt Nam, một công dân danh dự của Seoul và luôn nhớ về những giá trị mà thành phố này đã trao truyền cho tôi".