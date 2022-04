Đại học của Việt Nam xuất hiện trong danh sách xếp hạng đại học toàn cầu

Mới đây, Đại học FPT đã có mặt trong danh sách xếp hạng đại học toàn cầu về phát triển bền vững mang tên THE Impact Rankings do tạp chí uy tín Times Higher Education (THE) công bố. Với thứ hạng 801-1.000, Đại học FPT chính thức được công nhận đạt chuẩn đại học phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Bảng xếp hạng đánh giá các trường đại học thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (Sustainable Development Goals – SDG), do THE thực hiện – THE Impact Rankings năm 2022 mới được công bố đêm qua 27/4 (giờ VIệt Nam).