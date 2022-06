Ca xuất huyết tăng gấp đôi năm ngoái, bác sĩ chỉ dấu hiệu bệnh trở nặng

Bộ Y tế dự báo số mắc sốt xuất huyết thời gian tới tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Bệnh nhi nhập viện do sốt xuất huyết

Theo Theo báo cáo của Cục Quản lý khám chữa bệnh, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 62.955 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 29 bệnh nhân tử vong. Trong đó, số nhập viện là 47.821 người. So với cùng kỳ năm 2021 (31.9625 ca), số mắc tăng 97%, số tử vong tăng 24 trường hợp. Tỷ lệ tử vong/mắc hiện là 0,046%.



Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng so sánh tỷ lệ tử vong và mắc sốt xuất huyết năm 2022 của Việt Nam và một số nước. Theo đó, tại Lào có 342 ca mắc, 0 ca tử vong; Campuchia 817 người mắc, 1 ca tử vong; Malaysia 14.725 ca mắc và 2 ca tử vong; Philippine 20.057 ca mắc và 115 ca tử vong; Singapore là 7.504 ca mắc và 0 ca tử vong.



Theo đại diện WHO, Việt Nam luôn đánh giá cao công tác phòng, chữa bệnh sốt xuất huyết. Tuy nhiên, trong bối cảnh Covid-19 chưa chấm dứt, người dân đôi khi còn nhầm lẫn giữa các triệu chứng của sốt xuất huyết, Covid-19 và các bệnh lý khác.



“Sốt xuất huyết trong bối cảnh Covid-19 khiến nhiều người nhẫm lẫn và có tâm lý chủ quan, không đến cơ sở khám chữa bệnh ngay mà tự theo dõi. Khi đến cơ sở khám chữa bệnh thì bệnh đã chuyển nặng, khó khăn trong công tác điều trị. Vì vậy, truyên thông cần nói về nguy cơ, cung cấp người dân kiến thức nhận biết sốt xuất huyết, điều trị kịp thời”, đại diện WHO nói.



Theo BSCKII, Nguyễn Minh Tiến, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, cho biết, việc chẩn đoán và phân loại sốt xuất huyết ban đầu rất quan trọng.



“Các cán bộ y tế cần chẩn đoán phân biệt Covid-19 cấp tính, sốt phát ban, viêm não, sốc nhiễm khuẩn… phải luôn nghĩ tới bệnh nhân mắc sốt xuất huyến khi bệnh nhân có triệu chứng sốt, để không bỏ qua thời gian điều trị sớm.



Có những trường hợp bênh nhân sốt trước đó 1-3 ngày nhưng do chẩn đoán nhầm lẫn với các bệnh khác, không theo dõi dẫn đến diễn biến bệnh nặng, khó khăn điều trị”, BS Tiến thông tin.



Theo BS Tiến, khi bệnh nhi nhập viện với triệu chứng sốt cần tiến hành xét nghiệm xác định sốt xuất huyết và theo dõi diễn biến sốt để can thiệp điều trị kịp thời. Trẻ sốt xuất huyết có biểu hiện như chấm xuất huyết dưới da, ói ra mái, tiểu ra máu… Chỉ định nhập viện với trường hợp sốc, có dấu hiệu cảnh báo, tiểu cầu giảm nhanh <100k icrol, trẻ dư cân béo phì, phụ nữ có thai, bệnh lý>100k>



Đối với trường hợp điều trị ngoại trú, trẻ sốt trên 38,5 độ C paracetamol 10-15mg/kg/lần, sử dụng 3-4 lần/ngày, lau mát bằng nước ấm khi sốt cao. Bên cạnh đó, người bệnh uống nhiều nước, thức ăn lỏng dễ tiêu và tránh thức ăn màu đỏ, đen nâu (để tránh nhầm lẫn với xuất huyết). Bác sĩ hướng dẫn chăm sóc trẻ tại nhà, dặn tái khám khi trẻ có triệu chứng.



Tuyệt đối không được dùng aspirin, ibuprofen, cạo gió, không truyền dịch ở phòng khám tư và cần xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu mỗi ngày.



Dấu hiệu trẻ sốt xuất huyết trở nặng có thể nhận biết như hết sốt nhưng vẫn lừ đừ, mệt mỏi, quấy khóc, lạnh tím chân tay, mồ hôi, đau bụng. Trẻ có thể xuất huyết như chảy máu mũi, chảy máu chân răng, ói ra máu, tiểu ra máu. Trẻ có bểu hiện nằm một chỗ không chơi, bỏ ăn, bỏ bú.



Cha mẹ không nên chủ quan khi trẻ gặp các biểu hiện trên, cần phải đưa trẻ đến cơ sở y tế để kiểm tra để kịp thời chẩn đoán và điều trị”, BS Nguyễn Minh Tiến khuyến cáo.



Bên cạnh đó, các chuyên gia tại hội nghị cũng chia sẻ những kinh nghiệm chẩn đoán, các lỗi thường gặp trong chẩn đoán bệnh sốt xuất huyết, thảo luận và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp với từng ca bệnh.