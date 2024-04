Liên tiếp xuất hiện các ổ dịch tay chân miệng, sởi tại Hà Nội

Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) Hoàng Minh Đức cho biết, các ca mắc sởi ghi nhận trên cả nước có xu hướng cao trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 4. Chu kỳ của bệnh sởi khoảng 4-5 năm sẽ quay trở lại. Năm 2024 được dự đoán có thể xảy ra dịch sởi.

Một trong những nguyên nhân khiến số ca mắc sởi gia tăng là do tỉ lệ tiêm vaccine sởi trong chương trình tiêm chủng mở rộng bị giảm, do trong giai đoạn dịch COVID-19 và việc cung ứng chậm vaccine giai đoạn 2022-2023.

Thống kê từ chương trình Tiêm chủng mở rộng cho thấy, tỉ lệ tiêm vaccine trong năm 2023 đang thấp hơn so với những năm 2017-2019, chỉ đạt có 84% so với tỉ lệ tiêm chủng bao phủ cần thiết để ngăn chặn sởi lây truyền trong cộng đồng là ít nhất phải đạt 95%.Sở Y tế Hà Nội cho biết thêm, trong tuần tới, ngành y tế sẽ tiếp tục tăng cường giám sát phát hiện sớm các ổ dịch, chùm ca bệnh tay chân miệng, đặc biệt tại trường mầm non, tiểu học. Tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng chống bệnh tay chân miệng tại trường mầm non, mẫu giáo khi có ca bệnh, ổ dịch…Tăng cường công tác truyền thông, thông tin kịp thời, đầy đủ tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống một số dịch bệnh mùa hè như: Tay chân miệng, ho gà, thủy đậu, sởi, rubella… Khuyến cáo người dân chủ động cho trẻ tiêm chủng phòng bệnh đúng lịch của ngành y tế.