Báo Mỹ xếp màn trình diễn của Lisa là 'tệ nhất VMAs'

Màn trình diễn của Lisa gây thất vọng, báo chí Mỹ cho rằng đây là tiết mục tệ nhất của lễ trao giải VMAs 2024. Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn trong ngày 13/9. Báo Mỹ xếp màn trình diễn của Lisa tệ nhất VMAs Lisa vừa có màn trình diễn tại lễ trao giải VMAs với hai ca khúc Rockstar và New Woman. Tuy nhiên, bất chấp kỳ vọng cao nhờ danh tiếng là thành viên nổi bật của BlackPink màn trình diễn của Lisa lại không đạt được hiệu ứng như mong đợi. Các nhà phê bình và người dùng mạng xã hội đã bày tỏ sự thất vọng. The New York Post đã chỉ trích gay gắt màn trình diễn của Lisa, gọi cô là một "K-flop" (tạm dịch: sự thất vọng của nghệ sĩ K-pop) và xếp hạng cô là một trong những nghệ sĩ biểu diễn tệ nhất đêm đó.

Màn trình diễn của Lisa tại VMAs vấp phải nhiều ý kiến trái chiều "Sau phần giới thiệu của Paris Hilton, màn trình diễn của Lisa không tuyệt vời như mong đợi. Biểu diễn với một đội vũ công đông đúc nhưng không thể cứu vãn được sự sến súa thuần túy khiến tất cả chúng tôi tự hỏi liệu cô ấy thậm chí được mời như thế nào để tham gia VMAs", The New York post bình luận. Billboard cũng xếp hạng tất cả 16 màn trình diễn trong đêm theo. Lisa đứng ở vị trí # 16, vị trí cuối cùng trong danh sách, với Billboard gọi đó là một màn trình diễn "thiếu sức hút". "Thành viên BlackPink từng chứng tỏ mình là người giỏi vũ đạo tuyệt vời và hình ảnh bắt mắt. Nhưng màn trình diễn solo của LISA tại VMAs 2024 có cảm giác thiếu điểm nhấn. "New Woman" có thể hay hơn nếu có sự góp mặt của Rosalía, và vũ đạo "Rockstar" tuy ổn nhưng không tạo được ấn tượng mạnh mẽ, chứ chưa nói đến việc bùng nổ", tờ này nhận xét. Một số khán giả trên mạng xã hội cũng đồng tình với những ý kiến này. Họ chỉ trích việc hát nhép và đánh giá tổng thể màn trình diễn của Lisa ở mức trung bình. IU có thể bị huỷ concert vì Son Heung Min Một đơn kiến nghị đã được đệ trình yêu cầu hủy bỏ concert của IU tại Sân vận động World Cup Seoul để ưu tiên bảo trì sân cỏ cho trận đấu vòng loại World Cup sắp tới giữa Hàn Quốc và Iraq vào ngày 15/10. Đơn kiến nghị xuất hiện sau khi Son Heung Min chỉ trích sân cỏ tại Sân vận động World Cup Seoul sau trận đấu của Hàn Quốc với Palestine vào ngày 5/9. Đội trưởng đội tuyển quốc gia nhận xét rằng mặc dù đội có nhiều cầu thủ kỹ năng cao, nhưng tình trạng của sân cỏ khiến họ khó kiểm soát bóng. Anh ấy cũng kêu gọi cải thiện sân cỏ cho các trận đấu tại sân nhà.

Concert của IU có thể bị huỷ vì Son Heung Min chỉ trích mặt sân cỏ tại Sân vận động World Cup Seoul. Người kiến nghị dẫn chứng rằng các cơ quan có trách nhiệm duy trì Sân vận động World Cup đã tuyên bố vào ngày 9/9 rằng thời tiết nóng và thiếu nhân viên là những lý do khiến sân cỏ trong tình trạng xấu. Do đó, nếu buổi hòa nhạc của IU diễn ra, sân cỏ chắc chắn sẽ bị hư hỏng thêm. Vì vậy họ yêu cầu hủy bỏ sự kiện. Sự bất mãn ngày càng tăng của đội tuyển quốc gia với mặt sân của Sân vận động World Cup Seoul đã khiến Hiệp hội Bóng đá cân nhắc chuyển trận đấu dự kiến ​​với Iraq đến một sân vận động khác. Trong khi đó, IU dự kiến ​​sẽ tổ chức hai buổi hòa nhạc liên tiếp tại sân vận động vào ngày 21 và 22/9. Tổng số vé bán ra cho sự kiện này là khoảng 100.000 vé, tất cả đều đã bán hết nhanh chóng sau khi mở bán. HYBE phủ nhận những cáo buộc của NewJeans HYBE đã tổ chức cuộc họp cổ đông bất thường và bổ nhiệm Lee Jae Sang làm Giám đốc Nội bộ vào ngày 12/9. Chia sẻ với báo chí, Giám đốc Lee khẳng định lập trường trước ồn ào gần đây: “Dù sẽ mất thời gian nhưng chúng tôi đang xử lý theo đúng nguyên tắc. HYBE là một công ty luôn tuân thủ nguyên tắc, theo đuổi quản lý đúng đắn, và điều này sẽ không thay đổi. Người tuân thủ nguyên tắc chính là người chiến thắng cuối cùng". Điều này gián tiếp khẳng định Giám đốc Lee Jae Sang quyết tâm duy trì việc tách biệt giữa sản xuất và quản lý trong quá trình điều hành hệ thống đa thương hiệu, cũng như lập trường trong việc xử lý tình huống liên quan đến ADOR. Việc ông Lee Jae Sang từ chối yêu cầu của NewJeans là không thể chối cãi.

HYBE phủ nhận những cáo buộc và từ chối yêu cầu của NewJeans. Cùng ngày, công ty HYBE cũng lên tiếng về cáo buộc đối xử bất công, ILLIT phớt lờ thành viên NewJeans. Công ty tuyên bố rằng cuộc điều tra và CCTV giám sát cho thấy cả ILLIT và Hanni đều chào hỏi nhau. HYBE xác nhận đoạn CCTV dài 7 đến 8 phút được quay vào thời điểm đó, kết quả là họ nhìn thấy các thành viên HANNI và ILLIT chào nhau, còn người quản lý cũng không nói bất kỳ câu nào. Trước đó Hanni lên livestream kể rằng đang chào thành viên nhóm nhạc khác trong phòng chờ make up/thay đồ ở HYBE thì bị người quản lý nhóm đó đi ngang nói thẳng mặt “lơ nhỏ đó đi". Ngoài ra, NewJeans ra ''tối hậu thư'' yêu cầu HYBE đưa Min Hee Jin trở lại vị trí CEO ADOR trước ngày 25/9. Theo Vtcnews