Bão Koinu tan trên biển, miền Trung mưa liên tục 10 ngày

Miền Bắc chuyển lạnh về đêm và sáng sớm trong những ngày tới với nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C (Ảnh: Mạnh Quân).

Về đợt không khí lạnh tăng cường trong đêm nay (9/10), cơ quan khí tượng cho biết trong những giờ tới, hình thái này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.

Trong đợt này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ C, trời lạnh về đêm và sáng. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C, trời chuyển rét.

Trên biển, từ gần sáng 10/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 8. Sóng cao 2-3m, biển động.

Giai đoạn một tháng tới, miền Bắc sẽ liên tục đón các đợt không khí lạnh gia tăng dần cả về tần suất và cường độ. Mức nhiệt ban đêm thường xuyên duy trì ở ngưỡng thấp dưới 25 độ C, trong khi ban ngày có nắng hanh với nhiệt độ tăng cao lên mức 29-31 độ C.