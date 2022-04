Bà hoàng phim dài tập 'Cô Dâu 8 Tuổi' trở lại, hứa hẹn nhiều drama hơn mùa 1

Sau thời gian chờ đợi, ngày 31/03/2022, đơn vị khai thác độc quyền bộ phim Cô Dâu 8 Tuổi II chính thức tung poster cùng teaser của bộ phim "quốc dân" này.

Qua teaser ngắn mà kênh giới thiệu cũng hé lộ được một vài tình tiết gay cấn cùng những khoảnh khắc hé lộ nhan sắc cực đáng yêu của "cô dâu nhí". Vấn nạn tảo hôn một lần nữa lặp lại, liệu số phận của cô dâu mới có thay đổi và nạn tảo hôn có được xóa bỏ?