Vụ khủng bố ở Moscow gây chia rẽ Nga và đồng minh lịch sử?

Thậm chí, mối quan hệ giữa Nga và các thành viên khác trong CSTO cũng ngày càng căng thẳng. Một số chuyên gia cho rằng khi nhìn vào xung đột ở Ukraine, các thành viên CSTO tin Nga giờ đây khó có khả năng bảo vệ họ.

Đầu năm nay, Tổng thống Armenia cho biết nước này đã đình chỉ tham gia CSTO sau khi ông thường xuyên có những lời chỉ trích tổ chức và Nga.

Trở lại với vụ tấn công khủng bố ở Moscow, Tổng thống Putin nhận định Ukraine có liên quan tới vụ việc. Bởi các nghi phạm có ý định chạy trốn sang Ukraine sau khi gây ra vụ tấn công đẫm máu ở ngoại ô Moscow. Tuy nhiên, Kiev đã phủ nhận mọi cáo buộc.

Giới chuyên gia cho rằng, IS có thể đã lợi dụng lúc Nga đang tập trung vào xung đột ở Ukraine để tấn công. Bà Vera Mironova tại Trung tâm Davis thuộc Đại học Harvard chia sẻ với tờ Financial Times rằng, IS nhận thấy việc tấn công Moscow ở thời điểm hiện tại là tương đối dễ dàng.