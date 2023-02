Vũ Cát Tường 'cám ơn' khi fan chê giọng đi xuống

Your browser does not support the video tag.

Clip Vũ Cát Tường biểu diễn trong đêm nhạc bị chê giọng.

Sau đó, Vũ Cát Tường đã có một buổi livestream nói về vụ việc này. Theo đó, giọng hát If nhận định: "May quá, chuyện này đến ngay lúc này vì nó rất đúng với bài Vô Vi tôi sắp ra mắt. Thực ra, trong showcase đó, tôi đã biểu diễn không được trọn vẹn những bài trong EP mới ra.

Tôi cám ơn những người thương yêu đã nói ra được những gì tôi đã biết rồi - sự đi xuống về sức khỏe. Ngay khi hát xong showcase đó, tôi cũng đã nói với trợ lý rằng tôi hát không tốt một chút nào. Những video đã được quay cũng đừng đăng lên lại, vì không đủ chất lượng".