"Tôi mang cả chăn, chiếu ra xếp hàng nhận vé xem tuyển nữ Việt Nam"

Chảo lửa Cẩm Phả chưa bao giờ nguội lạnh, nhìn khung cảnh mọi người xếp hàng dài chờ nhận vé rất nhộn nhịp, tôi cảm thấy vui cho các em cầu thủ nữ. Chỉ có 2 từ diễn tả lúc này là tuyệt vời", anh Lê Gia Tĩnh chia sẻ.

So với lượt trận ở vòng bảng, công tác phát vé trận bán kết SEA Games 31 có sự cải thiện đáng kể. Lực lượng an ninh được bố trí chặt chẽ nhằm đảm bảo công bằng, an toàn cho người hâm mộ.

Mỗi người hâm mộ được nhận 1 vé mời xem các trận bán kết bóng đá nữ SEA Games 31. Ảnh:P.T

Trao đổi với Lao Động, bà Đặng Thị Thuỷ - Bí thư Đoàn phường Cẩm Trung (Cẩm Phả, Quảng Ninh) cho biết: "Đối với thành phố Cẩm Phả, địa điểm phát vé duy nhất là sân vận động. Chúng tôi được phân phối khoảng 4.000 vé với yêu cầu mỗi công dân sẽ sử dụng căn cước để nhận 1 vé, đảm bảo làm sao cho các gia đình sẽ có ít nhất 1 người được vào sân xem bóng đá.