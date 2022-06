Thiều Bảo Trâm bị chỉ trích lạm dụng nỗi đau 'trà xanh' trong các MV

Tiếp nối chuyện tình tay ba giằng xé ở Sau Lưng Anh Có Ai Kìa, tối 7/6 Thiều Bảo Trâm cho ra mắt MV Chúng Ta Làm Bạn Được Không.

MV Sau Lưng Anh Có Ai Kìa - Thiều Bảo Trâm

Đây là phần 2 của MV được phát hành trước đó, kể tiếp câu chuyện hậu chia tay giữa Thiều Bảo Trâm và nam chính Ma Ran Đô. Ở phần trước, Thiều Bảo Trâm đã phát hiện người yêu lừa dối mình và bên cạnh cô gái khác. Cô nói lời chia tay trong day dứt và đau khổ.

MV Chúng Ta Làm Bạn Được Không - Thiều Bảo Trâm

So với Sau Lưng Anh Có Ai Kìa, phần sau câu chuyện mang đến cảm giác buồn bã, đau thương khi Thiều Bảo Trâm một mình thực hiện hết những việc trước kia cô và người yêu đã hứa. Thiều Bảo Trâm sau chia tay vẫn chìm đắm trong tưởng tượng hạnh phúc xưa cũ.

Cho đến tận khi chàng trai kết hôn, cô vẫn ngỡ chính mình là cô dâu. Bừng tỉnh trở lại hiện thực, nữ ca sĩ mới nhận ra nỗi đau khổ đã tràn lấp cuộc sống chính mình.