Range Rover Sport SVR và cảnh quay khốc liệt trong phim James Bond mới

Range Rover Sport SVR nâng hiệu suất sang trọng lên một tầm cao mới với hệ thống động lực được nâng cao và động cơ V8 tăng áp, sản sinh công suất 575PS mạnh mẽ, khiến chiếc xe trở thành sự lựa chọn hoàn hảo trong vai trò này. Chiếc xe có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong 4,5 giây (0-60mph trong 4,3 giây) và đạt tốc độ tối đa 283km/h (176mph), trở thành chiếc Land Rover nhanh nhất từ trước đến nay.

Những chiếc xe SVR được sử dụng trong "No Time To Die" có hệ thống treo được điều chỉnh đặc biệt giống như các mẫu xe sản xuất - do các kỹ sư của Trung tâm chế tạo phiên bản đặc biệt (SVO) của Land Rover chế tạo để mang lại khả năng xử lý nhanh nhạy hơn và kiểm soát thân xe chặt chẽ hơn mà không ảnh hưởng đến sự thoải mái.