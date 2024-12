Đi 6.000 km, siêu SUV Lamborghini Urus 2022 'hét' giá đắt hơn xe mới 3,6 tỷ

Giá bán chiếc siêu SUV Lamborghini Urus cũ thậm chí đắt hơn tới 3,6 tỷ đồng so với giá xe mới khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Là mẫu xe được nhiều đại gia Việt ưa chuộng nhờ tính thực tế và hiệu năng, thiết kế ấn tượng, Lamborghini Urus đến nay đã có hàng chục chiếc xuất hiện ở nước ta dù giá bán không rẻ khi lên tới trên 14 tỷ đồng, thậm chí một số xe có giá lăn bánh hơn 23 tỷ đồng. Nổi bật trong số đó là chiếc Lamborghini Urus màu xanh dương thuộc sở hữu của đại gia Hà Nội. Theo tìm hiểu của VietNamNet, xe đang được chào bán trên thị trường xe cũ với giá bán lên tới 17,9 tỷ đồng. Xe thuộc đời 2022, đã lăn bánh khoảng 6.000 km và mang biển số Hà Nội. Đáng nói, giá bán của mẫu Urus đời 2024 đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam thấp hơn rất nhiều. Cụ thể, ba phiên bản của Lamborghini Urus gồm S, SE và Performante đang có giá lần lượt là 14,3/14,8/16,5 tỷ đồng. Như vậy, chiếc siêu SUV trên thậm chí đắt hơn xe mua mới lên tới vài tỷ đồng. Tại thời điểm mua mới, một chiếc Lamborghini Urus bản tiêu chuẩn đời 2022 sẽ có giá lăn bánh khoảng 23 tỷ đồng dù nhập khẩu thông qua đơn vị tư nhân hay đại lý chính hãng. Do đó, hiện nay nhiều chiếc Urus đời 2021-2022 đang có giá đắt ngang ngửa hoặc đắt hơn xe mới. Nhiều người cho rằng, mức giá này không hợp lý bởi ở tầm giá trên, nhiều đại gia sẽ chọn xe mới để hưởng các ưu đãi của hãng, đồng thời thoải mái cá nhân hóa chiếc xe cho riêng mình. Đơn cử như mẫu Urus S 2024, sau khi mua thêm các tùy chọn, ước tính giá lăn bánh của xe chỉ ngang ngửa chiếc Urus 2022 trong bài. Bên cạnh đó, hiệu năng của mẫu Urus S, SE Performante mạnh hơn so với Urus tiêu chuẩn. Tất cả đều trang bị động cơ V8 tăng áp kép 4.0L, song công suất của bản S và Performante ở mức 657 mã lực, bản SE thậm chí lên tới 800 mã lực. Ngược lại, bản tiêu chuẩn chỉ mạnh 640 mã lực. Chiếc Lamborghini Urus màu xanh của đại gia Hà Nội trang bị một số “option” trị giá hàng trăm triệu, trong đó bao gồm hệ thống âm thanh cao cấp Bang & Olufsen 21 loa, bộ mâm 5 chấu dạng chữ Y sơn bạc kích thước 22 inch, hệ thống phanh ceramic-carbon kèm cùm phanh màu vàng nổi bật,… Một số chi tiết ở ngoại thất chỉ làm bằng vật liệu composite thay cho sợi carbon có giá đắt đỏ hơn. Nội thất xe kết hợp giữa hai tông màu đen và vàng, kết hợp với đường chỉ khâu màu tương phản màu tương tự tùy từng chi tiết. Hàng ghế sau gồm 3 chỗ ngồi, không có tùy chọn hai màn hình giải trí gắn trên lưng hàng ghế trước. Sau khoảng 2 năm sử dụng, về cơ bản các chi tiết trên xe còn rất mới. Với mức giá 17,9 tỷ đồng, việc tìm kiếm chủ nhân mới cho chiếc Lamborghini Urus này sẽ khá khó khăn. Ngoài ra, cùng tầm giá trên, nhiều đại gia Việt có các lựa chọn khác như BMW X6 M, Audi RS Q8, Porsche Cayenne Turbo GT hay Maserati Levante Trofeo.