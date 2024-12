Chi tiết Rolls-Royce Spectre thuần điện hơn 20 tỷ đồng của Minh Nhựa

Mẫu coupe siêu sang thuần điện Rolls-Royce Spectre của đại gia Phạm Trần Nhật Minh (Minh Nhựa) được bắt gặp tại khu vực trung tâm Quận 7, TP.HCM. Được bàn giao vào khoảng cuối tháng 6/2024, tuy nhiên số lần xuất hiện của chiếc coupe thuần điện siêu sang Rolls-Royce Spectre của đại gia Phạm Trần Nhật Minh (Minh Nhựa) chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mới đây, chiếc xe được phát hiện tại một địa điểm quen thuộc tại Quận 7, TP.HCM. Thậm chí, ông Phạm Trần Nhật Minh đã có mặt tại trụ sở chính của Rolls-Royce ở Goodwood, Anh Quốc để có thể thoải mái cá nhân hóa chiếc xe. Siêu phẩm này sở hữu màu sơn trắng đơn sắc, rất có thể là tùy chọn trắng English White. Đặc biệt, chiếc xe còn đi kèm với họa tiết đường Coachline màu xanh Turchese đặc trưng của các mẫu Rolls-Royce. Chỉ có 1 nghệ nhân tại Anh Quốc có thể thực hiện thủ công tùy chọn này với mức giá hàng nghìn USD. Rolls-Royce Spectre có thiết kế coupe đặc trưng, vốn là mẫu xe thay thế cho chiếc Wraith. Việc ứng dụng công nghệ động cơ thuần điện trên mẫu xe hướng đến người lái này là bước khởi đầu cho quá trình điện khí hóa dải sản phẩm mới của thương hiệu. Cụm lưới tản nhiệt Pantheon quen thuộc được thiết kế với hệ thống chiếu sáng 22 bóng riêng biệt. Bề mặt chi tiết này cũng được đánh bóng thủ công. Vị đại gia ngành sản xuất nhựa gia dụng này đã lựa chọn bộ mâm Wing Spoke kích thước 23 inch được mạ chrome và đánh bóng. Ngoài ra, hãng xe đến từ Anh Quốc cũng bổ sung nhiều tùy chọn mâm thiết kế khí động học hoàn toàn mới. Tương tự ngoại thất, nội thất của chiếc Rolls-Royce Spectre của Minh Nhựa cũng được cá nhân hóa với tông màu be và màu xanh Turchese. Được trang bị 2 động cơ điện độc lập, Rolls-Royce Spectre có tổng công suất tối đa 585 mã lực và mô-men xoắn cực đại 900 Nm. Xe có thể di chuyển tối đa khoảng 530 km trong một chu kỳ sạc. Hiện tại, có ít nhất 3 chiếc Rolls-Royce Spectre đang lăn bánh tại Việt Nam. Do không phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt dựa trên dung tích xy-lanh động cơ đốt trong, mức giá của Spectre khá tốt so với các mẫu Rolls-Royce khác đang được phân phối chính hãng. Được giới thiệu chính thức vào đầu tháng 1/2024, Rolls-Royce Spectre được phân phối chính hãng tại Việt Nam với mức giá từ 18 tỷ đồng. Với nhiều tùy chọn đắt giá kèm theo, mức giá cuối cùng của chiếc coupe thuần điện này có thể lên đến trên dưới 25 tỷ đồng.